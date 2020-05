$!Obesidad y cuarentena, cuida tu salud en todo momento

No nos engañemos, nadie engorda con el agua, hay que comenzar a vivir la realidad para no caer en la tentación de alimentos no saludables que son los que le suman a la balanza y le restan a nuestra salud. "Para evitar caer en la tentación de alimentos poco saludables lo mejor es no tenerlos en casa, ya que es muy difícil no consumirlos si los tenemos a nuestro alcance. Podemos tener gelatina sin azúcar, un poco de chocolate negro, hacer helados naturales sin azúcar, en casa. Tenemos mucho tiempo para nosotros, así que una buena idea es buscar recetas saludables para cuando esos antojos ataquen".