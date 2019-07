“Orange Is The New Black”, el elenco dominicano se despide de la icónica serie

Desde su estreno el 11 de julio del 2013 en el servicio de streaming de Netflix, la serie “Orange Is The New Black” (OITNB) ha contado las historias de un grupo de reclusas en una prisión de Litchfield, Nueva York. A lo largo de seis años este show ha tratado temas como la corrupción, la homosexualidad o el abuso de poder con un estilo osado y fresco, pero ahora con el estreno de su séptima temporada, el próximo 26 de julio, ha llegado la hora de despedirnos de este programa de la mano de cuatro actrices dominicanas que han formado parte del colorido elenco de personajes. Ellas nos cuentan qué significa para cada una de ellas el fin de OITNB y cómo este show ha impactado en sus vidas.



Laura Gómez (Blanca Flores):

Sin compartir spoilers, ¿puedes decir si estás satisfecha con la forma que concluye la historia de tu personaje? Pues sin compartir spoilers te cuento que el destino de Blanca fue algo que se estuvo discutiendo desde el principio de la temporada y que, en un momento en particular, la creadora del show Jenji Kohan y los guionistas me contactaron para discutir ciertos puntos específicos que darían potencial definición del camino a seguir. Al final, solo puedo decir que hemos tocado fondo y que la historia de Blanca, y toda la temporada 7, dejará a la audiencia más que satisfecha, pero sobre todo nos deja reflexionando.

¿Tienes planeado trabajar en más proyectos como directora o guionista? Absolutamente. Actualmente formo parte de un grupo de dramaturgas en Nueva York que ha sido acogido por un teatro llamado Dorset, que apoya nuestros esfuerzos de escribir historias con personajes femeninos fuera de lo común y establecido. Estoy en proceso de desarrollo de una obra titulada “El pasado es un espejismo”, que trata sobre un matrimonio en crisis que encuentra un gran dilema cuando el marido anhela tener un hijo y la esposa no. Es una historia muy personal que estoy adaptando a guion para producir en Santo Domingo y que probablemente me lance a dirigir. También pretendo adaptar a guion una obra corta titulada “El otro lado del arcoíris”, donde exploro una relación amorosa, aunque prohibida, entre dos mujeres en RD.

¿Cómo ha cambiado tu vida desde que empezaste a trabajar en “Orange Is The New Black”? Puedo decir que me ha abierto algunas puertas que antes costaba mucho trabajo traspasar. A partir de trabajar en este show conseguí mejor representación y, por supuesto, he formado parte de un proyecto que se convirtió en una sensación mundial, y que también me educó bastante en cuanto al tema de reforma carcelaria. Aunque al final del día esta es una industria difícil de navegar, sigo encontrando que es inminente desarrollar diferentes músculos creativos y que sigamos contando nuestras propias historias.



Selenis Leyva (Gloria Mendoza):

¿Cómo se sintió filmar tu última escena? Entrar al set y saber que sería por última vez después de todos estos años fue difícil. Durante un buen mes antes de ese momento estaba triste y ansiosa. ¡Estaba tan consciente de cada momento que tenía en ese escenario de sonido! Quería estar presente y decirles a los demás lo mucho que los apreciaba. Me aseguré de sacar todas las emociones de mi sistema para que mi último día no fuera inconsolable. Ese día me vi rodeada de tantas de mis chicas que me sentí amada y protegida. ¡Amo a esas personas tanto! Todos los que han estado allí desde el primer día son mi familia para toda la vida.

¿Estás satisfecha con el estado de tu personaje al final de la serie? Me ha encantado el arco dramático que mi personaje ha tenido en OITNB desde el primer día. Después de interpretar a esta mujer durante siete temporadas, realmente empecé a amarla y cuidarla. Puedo decir que me siento contenta de cómo la hemos visto y de cómo terminará su historia.

También tienes experiencia como actriz de voz y actriz de doblaje, ¿crees que esta es un área que debiera ser más explorada por talentos dominicanos? Me encanta haber prestado mi voz para producciones como Disney’s Ducktales y otros proyectos. Un actor siempre debe estar preparado para llevar muchos sombreros. Me encantaría ver a más de nosotros explorando esto.



Dascha Polanco (Dayanara “Daya” Diaz):

¿Qué fue lo más difícil de filmar el último episodio? No saber qué viene después, el hecho de que ya no estaré en ese estudio; me dio mucha melancolía ver cómo nos cambió la vida y aceptar que somos parte de este fenómeno; siempre seremos las mujeres ‘naranjas’ tumbando con fuerza los obstáculos del camino. Extrañaré a Daya y el no saber qué viene, la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Cuál será tu próximo proyecto como actriz? En este momento estoy grabando “In the Heights”, con Lin Manuel Miranda, una adaptación a película de la obra musical de teatro, donde interpretó un papel nuevo de una chica que trabaja en un salón de belleza. Por igual estoy involucrada en varios proyectos musicales. ¿Tienes pensado incursionar en las áreas de producción o dirección? Me interesaría poder producir, dirigir y escribir. Es necesario que nos involucremos en todos los aspectos que nos gustan como actores latinos, creo que es la única forma en que podamos aumentar los papeles y crear más oportunidades en el medio artístico para nuestra comunidad. ¿Qué consejos darías a las jóvenes que sueñan con ser actrices algún día ? Para esas niñas y mujeres de todas las edades, apariencias, raíces y talento... si tu intuición, tu corazón, te guía hacia tus sueños es necesario que te despiertes enfocada, dedicada, trabajando hacia esa meta, que llegará o encontrará tu propósito a base de esperanza, paciencia y fe, pero nunca sentada esperando.

Si en algún momento Netflix u otra plataforma planea revivir la serie, ¿te interesaría regresar para volver a interpretar a Daya? Si me pagan bien... Pero claro que me gustaría, es un personaje al que le cogí mucho cariño; ¡una serie tan buena merece que reviva!

¿Qué tomas en cuenta cuándo eliges los papeles que interpretas? Es un privilegio poder elegir el material, pero por el momento no es una opción. Ahora, cuando audiciono, me fijo mucho en si soy una protagonista, si la historia es auténtica a su origen y mensaje. En verdad quisiera poder hacer papeles de acción, fantasía, como protagonista de un romance. Pero de momento audiciono casi para todo, no me puedo dar el lujo de escoger.

¿Crees que series como OITNB son necesarias para romper los esquemas que tiene la industria del entretenimiento sobre las apariencias de las actrices? Sí, creo que series como OITNB son muy necesarias; cuando observamos lo que ha impulsado desde que salió la serie: oportunidad a más mujeres, apariencias de todo tipo, historias, lo que ha sucedido a raíz de las discusiones sobre la cárcel, nuevas plataformas donde ver tus contenidos... Se ve un poco más que antes, pero necesitamos más latinos detrás de proyectos, escribiendo, produciendo y dirigiendo. Si no fuera porque es mas fácil vernos como presas creo que no hubiera tenido la oportunidad. Lamentablemente es más fácil aceptarnos como esos personajes. La verdad es que se necesitan más historias escritas, producidas y dirigidas por latinos.

¿Cómo ha cambiado tu vida desde que empezaste a trabajar en “Orange Is The New Black”? ¿Qué tanto te identificas con el personaje de Dayanara “Daya” Díaz? Como mujer me identifico de muchas maneras, aunque las circunstancias sean diferentes. Fue inocente, se enamoró de un hombre quizás cobarde, ha tomado decisiones impulsivas, al ser madre tomó decisiones difíciles; en fin, cualquiera -hasta yo por igual- ha juzgado a Daya por ser una presa, pero con el tiempo he aprendido que a veces los momentos, las emociones, las costumbres, lo que nos enseñan y aprendemos nos lleva a cometer errores. Ella (Daya) es una muchacha producto de un círculo vicioso. Creo que como mujeres jóvenes cometemos errores de los que aprendemos.

El papel de Dayanara “Daya” Díaz es interpretado por Dascha Polanco, actriz dominicana que estaba trabajando en un hospital y asistiendo a una escuela de enfermería cuando le ofrecieron el papel en el 2013. Gracias a su interpretación Polanco agradó tanto que Daya pasó de ser un personaje secundario a uno de los principales en la tercera temporada de “Orange Is the New Black (2013)”. Ahora queda pendiente saber qué pasó con el policía con quien mantuvo una relación en las primeras tres temporadas y fruto de eso un hijo. Sería interesante volver a verlo en pantalla y conocer las razones de su desaparición. Además, Daya enfrenta una condena de cadena perpetua y se ha iniciado en el mundo de las drogas, una serie de sucesos suficientes para querer seguir sabiendo de ella.



Jackie Cruz (Marisol “Flaca” Gonzales):

¿Qué fue lo más difícil de interpretar el personaje de Marisol ‘Flaca’ Gonzales?

El día que la arrestaron. Saber que una persona puede ir a prisión solo por una mentira fue algo difícil para mí porque no conocía esa situación. Eso hizo que resurgieran algunos recuerdos de mi propia infancia y lo difícil que fue para mí en mi vida personal.

Después de tu experiencia en OITNB, ¿te interesa volver a trabajar en un proyecto a largo plazo como una serie de televisión?

¡Claro! 100%. Ahora mismo Hollywood supuestamente está abriendo las puertas para que haya más diversidad, Netflix también busca programas que representan a la gente del mundo y todavía hay mucho trabajo que hacer, pero yo empecé mi propia compañía de producción por eso mismo, para no solo tener trabajo yo misma sino para abrir puertas y usar mi plataforma para mi gente. Se llama Unspoken Productions y ya hice una producción llamada “The Dying kind”, en la que protagonizo ese corto junto a Lori Petty y Karsen Liotta, y planeo convertirla en un largometraje.

Para ti, ¿cuál fue el momento más difícil de filmar en la serie?

El final. Me convertí en una mujer en ese show. Era una niña cuando empecé y ahora siento que me gradué de una universidad. Después de siete años en un show aprendí mucho sobre cómo filmar, de los actores, de qué quiero hacer, de dirigir, y eso no tiene precio. Ahora estoy lista para entrar al mundo de Hollywood a mi manera y gracias a OITNB tengo una voz. He trabajado en la música todos estos años y por fin encontré mi sonido. Ahora mismo quiero lanzar mi disco, que se llama “Hija de Chávez”, y también he escrito canciones para películas. Me gustan mucho las series y voy a continuar, si Dios quiere, con más series de Netflix.

Sin contar spoilers, ¿OITNB concluirá de la forma que esperabas?

Bueno, no. Uno piensa en lo que quiere que pase, pero no soy escritora, pero creo que la gente va a estar satisfecha. Yo estoy feliz con la forma que terminó. El final se siente como el comienzo de algo grande y, ¿quién sabe?, quizás en el futuro podamos hacer un musical o algo. Yo sentí que me gané la lotería al poder formar parte de ese show y he crecido hasta convertirme en la mujer que siempre he soñado que sería.