$!Pandemia: “Los hombres no entienden por qué tienen que hacer labores del hogar”

Esta pandemia ha puesto a muchos hombres frente al espejo de los cuidados y su reflejo les ha descubierto que no fueron educados para las tareas del hogar, un asunto que es sociológico y no biológico, según la periodista y escritora mexicana Lydia Cacho. La situación es similar en diversos países del mundo, de los que no escapa República Dominicana, donde a muchos se les enseña que las tareas domésticas son exclusivas de las mujeres.

Cacho, activista por los derechos humanos, dice que “está sucediendo algo bien interesante. Los hombres están descubriendo que dedicarse a las labores del hogar y sentarse con sus hijos para ayudarlos con sus clases por vía cibernética les implica un desgaste que les impide trabajar concentradamente y aislarse, como comúnmente lo hacen de su familia, para poder trabajar”, ha dicho Cacho.

“No es como las mujeres que estamos haciendo muchas tareas a la vez. Ellos no han sido capaces de desarrollar esas habilidades, no es biológico, es un asunto sociológico. Y claro que sí lo viven diferente, ellos están más hartos, mucho más hartos”, ha añadido.