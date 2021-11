$!Parentalización, cuando los hijos asumen el rol de padres

¿Qué puede llevar a un padre a parentalizar a su hijo? “Hoy sabemos que la conducta surge de forma compleja, no por elementos absolutos y deterministas, es decir, no es una relación causal. Entendido esto en las familias con hijos parentalizados, en ocasiones las necesidades de los padres no fueron satisfechas por sus propios progenitores y el deseo de verlas satisfechas se transfiere a sus descendientes”, responde Blanco. A eso añade que desarrollar un estilo de apego del que a veces no son conscientes o haber vivido traumas que no han podido superar, muchas veces es lo que lleva a los adultos a mantener una relación particular con sus propios hijos.

Los contextos familiares y las situaciones personales más proclives a que se cruce esta línea, dice, pueden ser familias donde hay un duelo que no se ha podido resolver de forma adaptativa, y los hijos se convierten en cuidadores de sus padres, o tras un divorcio, cuando los roles no se distribuyen bien y los menores deben asumir responsabilidades que no les corresponden. Asimismo, pasa cuando hay una enfermedad moderada o crónica, patología mental o psicológica en los padres o cuando el hijo, en este caso adolescente, es el sostén económico del hogar, y pasa a ser la figura de referencia y autoridad ‘paternal’ del sistema familiar.

Los niños y adolescentes parentalizados desde fuera parecen el modelo de hijos ideal: son obedientes, sumisos, no reclaman y se confunde esa ‘madurez emocional’ con la respuesta que dan a la negligencia emocional parental, en la que el niño solo se ha ido desconectando de sí mismo, revela el psicólogo. “Como no están preparados para sostener a sus familias, necesitan desconectarse de su ciclo vital, generando una identidad falsa y una autocomprensión que no les es sostenible en la etapa del neurodesarrollo en la que se encuentran. Tienen que crecer demasiado rápido y eso les impide conectar con sus propias necesidades y sus propios deseos, que dejan atrás”.