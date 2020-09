$!Paris Hilton y la pesadilla tras una jaula de oro

La celebridad más famosa de la “dinastía Hilton” se ha sincerado sobre su infancia y adolescencia, y desvelado cómo se siente en ocasiones: “estoy tan acostumbrada a interpretar a un personaje y que me guste, que me cuesta ser ‘normal’”, dijo en un adelanto exclusivo para People.

Trauma escolar

A pesar de la más que acomodada situación económica de su familia, recientemente Paris Hilton ha confesado que su infancia y adolescencia fueron “traumáticas”, según desveló en el trailer del documental, “This Is Paris” donde dijo: “durante mi infancia me sucedió algo sobre lo que nunca he hablado con nadie”.

Porque en una de estas instituciones, Provo Canyon School, Hilton confesó haber vivido “una tortura continua”. En sus propias palabras: “tenía a personas gritándome en la cara desde que me despertaba hasta que me iba a la cama. Nos decían cosas terribles para hacernos sentir mal con nosotros mismos y nos hacían `bullying´”.

Fama ‘parisina’

Años después, Hiltón se ha sincerado sobre ello: “escondí mi verdad durante demasiado tiempo, pero estoy orgullosa de la mujer en la que me he convertido”. Eso sí, las intenciones de Hilton con este documental no son únicamente mostrar su verdad al mundo, sino que va más allá.

“Quiero que esos lugares cierren y rindan cuentas, y quiero ser una voz para todos los niños y adultos del mundo entero que hayan padecido experiencias similares”, afirmó con contundencia, y aseguró: “quiero que esto se acabe y haré todo lo posible para lograrlo”.

Como fuera, Paris Hilton rehizo su vida y terminó convirtiéndose en toda una estrella, aunque su fama ha estado salpicada de escándalos, incluyendo detenciones policiales por conducir ebria, fumar marihuana o estar en posesión de drogas como la cocaina.

De hecho, cuando ya empezaba a ser famosa gracias a su participación en la serie “The Simple Life” junto con su mejor amiga de la infancia Nicole Richie, esta popularidad se incrementó a raíz de una polémica de índole sexual.

El escándalo en cuestión fue que su ex novio, Rick Solomon, filtró un vídeo en el que ambos mantenían relaciones íntimas. Un suceso que convirtió a Paris, que declaró no haber dado su consentimiento para esta divulgación, en mundialmente conocida al aparecer muchísimos sitios webs, oficiales o no, dedicados a ella.

“Nunca recibí ni un centavo por ese vídeo.... Es simple y llanamente dinero sucio, y (Salomon) debería donarlo todo a alguna asociación de víctimas de abuso sexual o algo por el estilo”, dijo Paris sobre el tema a la revista GQ años después, y confesó: “para ser sincera, ya no pienso en ello”.

Como fuera, Paris Hilton no dejó de trabajar como actriz tanto interpretando a personajes como haciendo de sí misma, apareciendo en películas como “Wonderland” (2003), “The Hillz” (2004), “House of Was” (2005) o “Repo! The Genetic Opera” (2008). Y en series como “The O.C”, “My Name Is Earl”, o “Supernatural”.