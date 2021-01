$!Plan para enero: ¡Peso saludable sin dietas!

Las dietas y el ejercicio son la solución a la que recurren muchas personas para solucionar sus problemas de peso corporal y falta de autoestima que les provoca no aceptar su propio cuerpo, pero ¿por qué no lo llevan a la práctica?. Si fuera tan sencillo adelgazar ejercitándose más y siguiendo una dieta ¿por qué tienden a aumentar los casos de sobrepeso y obesidad?.

“La Nutrición Emocional va más allá, ya que además de trabajar la parte física, trabaja la parte mental y emocional, porque no somos simplemente un cuerpo ni una talla ni un número en una balanza”, según esta experta chilena afincada en España.

Para lograr cambios profundos y resultados a corto, medio y largo plazo, además de ser conscientes de qué estamos comiendo, “necesitamos entender nuestra relación con la comida, descubrir qué es lo que nos lleva a comer de una manera determinada, y aprender a observar, conocer, aceptar y nutrir nuestro interior”, apunta.

Para Sabal “pocas veces nos detenemos a observar cómo nos estamos sintiendo al elegir nuestros alimentos, algo que podemos indagar planteándonos preguntas tan sencillas como: ¿Qué estoy pensando antes de comer?, ¿Qué me digo a mi mismo? ¿Cómo me siento al alimentarme? ¿Estoy acudiendo a la comida para nutrirme o para anestesiar alguna emoción...? Otras “preguntas a nosotros mismos”, que según Sabal pueden ayudarnos a tomar consciencia de nuestros pensamientos y emociones en torno a la comida son: ¿Qué pienso sobre mí? ¿Cómo me hablo y me trato? ¿Cuáles son mis sensaciones al mirarme al espejo? ¿Cómo me siento con mi vida? ¿En qué áreas necesito poner más atención? ¿Qué heridas necesito sanar?. “Por lo general, vivimos en piloto automático, por lo que detenernos, observarnos y tomar consciencia, nos ayudará a tomar mejores decisiones”, enfatiza.

“Muchas veces no nos sentimos bien con la vida que llevamos, con nosotros mismos, con nuestra relación de pareja o con nuestro trabajo y, en lugar de mirar de frente la situación que nos gustaría cambiar, por miedo o dolor, desviamos la atención hacia la comida, creándonos un “nuevo problema” que mantiene nuestra atención entretenida, en lugar de solucionar el conflicto de fondo”, asevera la especialista.

“Nuestro peso y la forma en la que nos alimentamos, no es más que un síntoma que esconde una causa más profunda siendo, a la vez, una gran oportunidad de aprendizaje y superación”, señala.

Qué comemos: cimientos de la salud