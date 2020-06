$!¿Por qué estás postergando las cosas y qué puedes hacer para evitarlo?

La psicóloga Nancy Patricia Canó, creadora de @eduaccion afirma que muchas personas postergan sus responsabilidades y obligaciones, pero no todos lo hacen de la misma forma. “Lo que nos hace diferentes es el estilo que asumimos para procrastinar, ya que cada persona procrastina por diversas razones”, explica.

¿Quién no ha dejado una tarea importante para después? En muchas ocasiones posponemos y posponemos lo que tenemos que hacer hasta llegar a un punto de estrés y presión donde solo tenemos la opción de hacerlo, pero tarde.

Con frecuencia no logras completar las tareas, ya que siempre estás buscando el momento o el enfoque perfecto. Te quedas atrapado en un ciclo interminable en el que te mantienes “mejorando y perfeccionado” el producto final.

Prefieres quedarte en la etapa de soñar, en la que imaginas grandes y ambiciosos proyectos. Obtienes una falsa sensación de logro con solo visualizar los proyectos en tu mente. A menudo, no llegas a la fase de esforzarte trabajando, ni te expones a lidiar con el estrés.

No tienes confianza en tus capacidades y el miedo a cometer errores te paraliza. Por lo que evitas exponerte y decides no hacer nada en absoluto. Lo que reduce significativamente tus logros y se convierte en un ciclo dañino que cada vez te lacera más la estima.

¿Eres el más ocupado y estás siempre abrumado?

Tiendes a no poner prioridades en tu trabajo. Haces lo que sientes que deberías hacer, en lugar de pensar en lo que realmente necesitas hacer. Estás constantemente ocupado en tareas irrelevantes y de bajo impacto, que no se relacionan o contribuyen con el proyecto o tarea relevante. Los proyectos o tareas grandes te abruman y no sabes por dónde empezar.