Prince Royce: “Este disco es una celebración a mi carrera”

¿Qué ha cambiado de ese Prince Royce que debutó con Stand by me en 2010 a este que presenta esta nueva producción musical? Con el tiempo uno siempre va a cambiar un poquito, pero en mi caso trato de mantener intacta la esencia, aunque he madurado mucho, he crecido mucho en lo personal (está casado con la modelo y actriz estadounidense de origen mexicano, Emeraude Toubia) y en lo profesional, en mi carrera musical, como artista y compositor, y de eso se trata: de crecimiento y de tener una evolución. Cada artista tiene que innovar y llevarle una propuesta fresca a su público y es lo que he querido hacer con esta doble producción.

¿Te esperabas el éxito que ha tenido esta producción que ha conseguido doble platino y colocarse rápidamente en los listados de popularidad en diversas partes del mundo? Como artista, uno siempre quiere obtener ese éxito y lograr ese número uno. Pero existe la duda o el nervio de si a la gente le va a gustar o no. Gracias a Dios el público lo ha aceptado muy bien, y estoy feliz de que lo estén disfrutando. Ahora los tiempos cambian, tenía tres años que no sacaba un disco y las estrategias han cambiado para posicionarlo, por eso ver que se ha logrado me hace sentir muy feliz. La disquera y algunas personas consideraron el disco arriesgado por sacarlos juntos, pero yo quería darle mucha música a la gente, cosas diferentes para que no se canse.

En este disco tienes colaboraciones con grandes artistas como DaniLeigh, Marc Anthony, Wisin & Yandel, Zion & Lennox, Manuel Turizo o Maluma, ¿cómo fue la experiencia de cantar con ellos? Para mí fue un honor grabar con Marc Anthony el tema Adicto, me llevo súper bien con él, y escucharlo cantar bachata me produjo mucha satisfacción. En el caso de la colaboración con Wisin y Yandel, cantar con ellos fue muy significativo, porque, mucha gente no sabe, pero mi primera vez en televisión los imité junto a un amigo en el programa Sábado Gigante, y ver que quince años después pude grabar con ellos ha sido un gran logro. La verdad fue muy impresionante.

¿Qué opinas de la música local y cuándo te podremos ver grabar nuevamente con un artista dominicano? A mí me encantaría volver a colaborar con artistas dominicanos, lo hice hace un tiempo con Anthony Santos y me gustaría continuar, especialmente con cantantes de bachata, quizás algún día con uno de dembow, y a lo mejor una fusión con algo más pop. A la gente le gusta las cosas frescas, pero con calidad lírica. Lo tengo en mente hace tiempo, es cuestión de encontrar ese sonido.

En tus canciones vemos, independientemente del género, que tratas de ponerles un sello dominicano, ¿qué significan tus raíces criollas para ti, y cómo han incidido en tu carrera? Para mí vivir una vida bi-cultural fue de mucho provecho para mi carrera. Nací en los Estados Unidos, pero a la vez mis orígenes son muy dominicanos, donde la principal influencia que desarrollé estuvo fundamentada por la cultura dominicana, con la música, y es algo que siempre se refleja. Yo trato de representar mis raíces, la cultura dominicana con mis canciones, sean bachatas o no. Yo represento a mi comunidad más allá del género musical. La bachata es mi género principal y es la que me ha dado la oportunidad de recorrer el mundo; aunque esté cantando canciones en géneros más trap o pop, como quiera trato de dejar claro que estoy representando a mi país y mi cultura dominicana.

Los latinos están de moda en Estados Unidos, ¿cómo calificas el momento actual de los latinos en la industria anglosajona del entretenimiento? Creo que es un buen momento para la música latina y no sólo en Estados Unidos, sino en el mundo en general. En mi caso he colaborado con artistas de la talla de Selena Gómez, Chris Bown, a quien puse a cantar bachata. Y creo que antes, no es que fuera más difícil, pero había menos facilidad de colaborar con artistas de ese tipo, porque era algo nuevo y ahora los artistas anglosajones son los que se acercan a los latinos para colaborar.

Creo que la música latina está de moda y es un buen momento para seguir representando, aprovecharse de eso y seguir trabajando. Y lo mejor es que no es un fenómeno que se da solo en la música, también lo vemos en el cine, el deporte o la política. Pienso que este es el momento para, como latinos, demostrar que sí tenemos talento. Poco a poco vamos ganándonos ese respeto que quizás antes no existía tanto, demostrando que la música latina también genera buenas ventas.

En la actualidad vemos cómo artistas radicados en RD hacen colaboraciones con cantantes y músicos de diferentes partes del mundo, ¿esa es la tendencia de la industria artística actual?

Definitivamente. Las uniones musicales hacen que uno pueda dar un poco más de variedad y unir fanáticos. Además de colaborar incluso con la promoción en las redes sociales. Si cinco artistas colaboran en un disco, y cada uno distribuye extractos del tema en sus redes sociales, el mensaje llega más rápido a la gente. Estamos viviendo un momento donde el público exige más colaboraciones entre sus artistas preferidos. Eso tiene un alcance más grande. No es que un solo artista no pueda llegar, pero lo hace más rápido en conjunto con otros. Hay casos en que el público no sabe de uno o no eran fan de la música que uno hace, pero si grabas con artistas de esos mercados ayuda a que uno como artista entre más fácil.

Otra tendencia es la de cantantes involucrándose en el cine, lo hemos visto con Ozuna, Lady Gaga o Rihanna, ¿te ves haciendo algo en el séptimo arte y más ahora con el desarrollo del cine dominicano? Quizás, creo que sí. Yo he hecho algunas cosas para cadenas estadounidenses como Disney, pero me encantaría. Estoy esperando esa oportunidad adecuada, porque al final soy músico, dependerá mucho del papel que me ofrezcan. Pero, definitivamente, me encantaría hacer algo, sea en RD o en EEUU, pero me gustaría algo relacionado con el país, donde pueda seguir representando la cultura dominicana, y lograr que más gente pueda verlo en otros países, es algo interesante que ya lo he hablado con varios productores y seguir trabajando con eso.

Finalmente, ¿te volveremos a ver este año en un concierto en el país? Espero ir pronto, volver este año. Quiero mucho al público dominicano y le agradezco el apoyo que me ha otorgado, y seguiré representando la nación como lo he venido haciendo hasta ahora.