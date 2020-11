$!¿Quién debe vacunarse contra la gripe en tiempos de pandemia?

Así, uno de los virus de la gripe A es el A(H1N1). Por su parte, los virus de tipo B pueden dividirse en dos linajes: Yamagata y Victoria. En cuanto a los virus de tipo C, se detectan con menos frecuencia y suelen causar infecciones leves por lo que, según indica la OMS, carecen de importancia desde el punto de vista de la salud pública. Por último, están los virus de tipo D, que “afectan principalmente al ganado y no parecen ser causa de infección ni enfermedad en el ser humano”, señala esta entidad.

La gripe es una infección causada por el virus de la influenza, del que existen varios tipos: A, B, C y D. “Los dos primeros son los causantes de la mayoría de los casos”, apuntan desde la Asociación Española de Vacunología. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que los virus de la gripe A se clasifican en subtipos en función de las combinaciones de dos proteínas de su superficie: la hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N).

Una gran capacidad de cambio

“En 2011, pasó a llamarse Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta de la Gripe (GISRS). Actualmente, el GISRS incluye 141 centros nacionales de gripe ubicados en 110 países, que tienen como misión aislar y caracterizar los virus gripales circulantes en su área geográfica”, añade la médico. “Estos virus se comparan posteriormente entre sí en cinco centros colaboradores de la OMS (Londres, Melbourne, Pekín, Tokio y Atlanta) con el fin de detectar las nuevas variantes y seleccionar las que deben ser incluidas en la vacuna de la temporada siguiente”, concluye la especialista. “La vacunación antigripal es protectora, incluso cuando los virus circulantes no coinciden exactamente con los virus vacunales”, indica la OMS. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) comenzó a estudiar la efectividad de las vacunas de la gripe en el Viejo Continente en la temporada 2008-2009. “En general, se estima que la efectividad de las vacunas es de entre el 30% y el 60% para los virus A(H1N1), A(H3N2) y B (Victoria o Yamagata)”, expone esta entidad.

Los médicos aconsejan vacunarse contra la gripe especialmente este año para que no haya coinfección con el COVID-19.

“Vacunarse contra la gripe siempre es recomendable, pero cobra mayor importancia durante el periodo 2020-2021. De esta forma, quedamos protegidos contra la gripe y ayudamos a reducir la carga de los sistemas de atención médica que están brindando cobertura en esta situación pandémica por la covid-19”, afirma Jhoan Silva, director del equipo médico del seguro de salud digital Elma.

“Si te vacunas, te proteges a ti mismo y evitas contagiar a los que te rodean”, añade con énfasis el galeno. El especialista afirma que existe la posibilidad de infectarse con dos o más virus distintos al mismo tiempo. “En ese caso, si ocurriera una coinfección por virus de gripe estacional y SARS-CoV-2, podría producirse un cuadro de consecuencias más graves. Obviamente, por ser el SARS-CoV-2 un virus de reciente aparición, todavía no se han estudiado los efectos que podría tener esta coinfección ni su magnitud. Por ello, los profesionales sanitarios recomendamos vacunarse contra la gripe como protección”, subraya.

“En general, se recomienda la vacunación anual contra la gripe a todas las personas a partir de los 6 meses de edad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas vacunas no son recomendables en ciertas situaciones y con ciertas afecciones médicas. Además, algunas personas no deberían recibir ningún tipo de vacuna contra la gripe, aunque estos casos no son comunes”, apunta.

El doctor Silva aclara que la vacunación contra la gripe está contraindicada, por ejemplo, para los menores de 6 meses; las personas alérgicas a algún componente de la vacuna (entre ellos a la proteína del huevo); quienes hayan tenido una reacción alérgica grave a una vacuna de la gripe con anterioridad y aquellas personas que tengan fiebre o una infección aguda. En estos casos, la vacunación deberá posponerse hasta que se recuperen.