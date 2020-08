$!¿Quieres que tus deseos se cumplan? ¡Escríbelos!

El poder de la escritura

El pensamiento crea lo que cree



Trayendo lo que deseamos a nuestra vida

La bola de nieve

El ritual

-“Haz una lista de las 20 cosas que no quieres en tu vida, empezando cada una por “No quiero...” y trata de hacerla con la mayor sinceridad”, recomienda Kohan.

-“Una vez que hayas escrito las veinte frases, imprímelas, dirígete al lugar que prefieras, rompe el papel en trozos y quémalo como una despedida de esas cosas que no quieres”, prosigue.

-Por último, “relata la experiencia completa que has vivido y sentido, desde que escribiste el primer “no quiero...” (no hace falta reproducirlos todos de nuevo) hasta que la lista desapareció bajo el fuego”, señala.