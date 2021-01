$!Razones por la que deberías comer melocotón

“Al ser una fruta rica en agua, ayuda a la correcta hidratación de la persona. Las vitaminas del grupo B, como la B6 o la B2, la vitamina C y la vitamina A ayudan al correcto funcionamiento de las células y del cerebro, a la vez que contribuyen a prevenir problemas cardiovasculares”, explica la especialista.

En la actualidad el melocotón es muy apreciado en todo el mundo, ya que es una fruta rica en agua, en vitaminas del grupo B, en vitamina C, vitamina A, fibra y antioxidantes, dice Sara Jiménez, dietista-nutricionista “online” responsable de “sarajimenezh.com”.

“Podemos tomar un melocotón por la mañana pensando que es beneficioso para bajar de peso pero si luego comemos, por ejemplo, una pizza comercial y cenamos una hamburguesa en un restaurante de comida rápida, la acción del melocotón dejará de tener sentido. No bajaremos de peso pues es el conjunto de lo que se come y se deja de comer lo que determina si se sube o no de peso”, recalca.

La especialista indica que es recomendable tomar, como mínimo, tres piezas de fruta al día de diferentes tipos.

Además, “no existe un límite máximo para comer fruta, porque no supone un problema para la salud, a no ser que se desplace el consumo de otros alimentos saludables”, apunta.

De igual modo, subraya que el melocotón es apto para todo el mundo, excepto para quienes presenten alergia a esta fruta.

“La alergia a frutas es más frecuente a partir de la adolescencia y son los alimentos que producen más reacciones alérgicas en la población adulta”, señala Cristina Ortega Casanueva, especialista en alergología pediátrica del Hospital Quirón Salud San José de Madrid (España).

Muchas de las alergias a frutas están provocadas por las rosáceas, una familia botánica en la que se incluyen, entre otras, el melocotón, la manzana, la pera, la ciruela, la cereza y la fresa.