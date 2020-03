$!Recomendaciones para enfrentar la desesperación durante la cuarentena

Pocos saben cómo lidiar con el estrés y la ansiedad que genera un confinamiento como el que sufre ya una tercera parte de la población de Estados Unidos que aquellos que han pasado meses y meses en "santuario" para evitar su deportación. Dos indocumentadas ofrecen consejos para sobrellevar el encierro.

Una de ellas es la mexicana Rosa Sabido, en santuario en la Iglesia Metodista Unida de Mancos, una pequeña localidad al sur de Colorado y adonde se refugió en julio de 2017, tras 33 años en el país y 10 de infructuosas gestiones para regularizar su situación migratoria.

"Sé que les está siendo difícil para las personas en cuarentena entender lo que les está pasando, porque al principio yo no entendía lo que a mí me estaba pasando. La gente venía a verme y me decían que yo era muy fuerte. Pero no lo soy. La fortaleza surge de las tormentas que enfrentamos en la vida", dijo Sabido a Efe.

"La fortaleza es saber que lo que buscamos va más allá que salir del encierro", agregó la mujer de 65 años.

Dijo que la principal transformación que experimentó a nivel personal fue dejar de negar lo que le sucedía y aceptar la nueva realidad de su vida. "Tomar consciencia que ya no estoy en control", especificó.

Por su parte, la hondureña Vicky Chávez, desde 2018 protegida de las autoridades migratorias en la Primera Iglesia Unitaria de Salt Lake City, en Utah, acompañada por sus dos hijas de 9 años y 3 años. señala que un "santuario" no es el mejor lugar (Sabido incluso dice que la soledad se vuelve peligrosa), pero sostiene que se pueden sacar lecciones positivas.

El encierro, que debe ser físico, no "emocional", les ha enseñado a aceptarse, les ha dado tiempo para nuevas habilidades, como el tejido o ponerse al día en informática.Chávez resalta además que quienes ahora se ven obligados a quedarse en sus casas pueden comenzar a entender con mayor profundidad la experiencia de los inmigrantes en santuario.