$!Revista Vogue publica foto de playa de República Dominicana con basura

La artista comentó que las críticas por mostrar esta realidad del país s on “más que nada de personas que piensan que el turismo es más importante que nuestra biodiversidad y salud ”.

En una entrevista para Diario Libre, la autora de la fotografía Carmen Danae asegura que con las críticas “intento no reducirme a los ataques y críticas de algunas personas que prefieren proteger el “turismo” a corto plazo, que proteger nuestros parques nacionales, nuestro patrimonio natural e increíble biodiversidad y ecosistemas en peligro”.

La crítica a este trabajo sale porque solo en la imagen de República Dominicana publicada por British Vogue muestra un paisaje con basura y muchos en redes sociales consideraron esta imagen como, “inapropiada” ya que supuestamente no representa la belleza del país.

“Felicidades por tu exposición como artista en una revista como @britishvogue. Como dominicana me preocupa que se haya seleccionado esta pieza para representar nuestras costas, algo que desde ya (solo con ver el contraste con los otros destinos) está enviando un mensaje nefasto”, comento una seguidora de Carmen.

También otra seguidora escribió en su publicación: “Por qué no muestras también las bellezas increíbles que tenemos para ofrecer, en vez de hacer daño a la economía turística de un país que, como bien sabes, está trabajando para evitar eso que subiste en tu fotografía, sí tenemos esos casos en ciertas áreas, pero por qué no te das cuenta del esfuerzo que se está haciendo para mejorarlo, en vez de señalarnos. Y sentirte orgullosa de un logro que hace tanto daño a un sector que está haciendo un esfuerzo para que las cosas mejoren en nuestra hermosa y espectacular isla”.

Para Carmen Danae gracias a que esta imagen saliera el Vogue, una revista de modas que tiene 4.2 millones de seguidores en Instagram, por lo tanto una gran influencia mundial, se crean diálogos que ayudan a la solución del problema.

“Ayuda creando diálogo, conversaciones y reacciones como las que estamos teniendo ahora. Una revista como Vogue nunca ha dado espacio a una realidad tan global como la del plástico y la destrucción ambiental. Y eso ayuda porque gente por todo el mundo pudo ver esa imagen y ver que ese problema no es solo en RD... Ese problema es algo que está sucediendo por todo el mundo y la solución no puede ser encontrada si no aceptamos que hay un problema y que debemos de cambiar”, dice la artista a Diario Libre .