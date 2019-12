$!Rituales para un 2020 fenomenal

¡Se acabó el año! Si te fue bien, ¡genial! Sino, solo toca sacar ánimos una y otra vez para lograr que en 2020 los resultados sean fenomenales; de todas formas y por suerte existen los rituales que nos activan las esperanzas de alcanzar la prosperidad, el amor y el bienestar que tanto anhelamos. Entrevistamos a influenciadores y referentes de la moda en República Dominicana para conocer qué hacen para comenzar el año con el pie derecho.

Gabi Desangles. ( )

Gabi Desangles

A la carismática y muy encantadora comunicadora le encanta hacer de todo al llegar la última noche del año y con la primera brisita del que entra. Hace unos días su novio le pidió matrimonio, así que está de risitas... pero lo que muchos quizás no sepan es que “yo hice la cosa esa de poner un nombre con una lista en miel de abeja y todo”, el resto de la historia la conocemos. Sin embargo, no es lo único que hace, también se pone los pantis al revés y amarillos, se come las 12 uvas, saca la maleta para viajar y, lo que considera más importante, procura siempre estar rodeada de gente que ama.

Deborah Karter. ( )

Deborah Karter

Hay quienes ven su todo en la gratitud y en la confianza depositada al Todopoderoso, como esta entusiasta y polifacética mujer que recientemente inauguró su plataforma web laestilista.com. Su ritual es pedir a Dios que esté en control de su vida, “yo pongo el año nuevo en las manos del Señor”.

Sócrates McKinney. ( )

Sócrates McKinney

Él confiesa que antes hacía muchas cosas para recibir el año con buen pie, entre ellas salir con la maleta para viajar, pero ya no; “ahora trato de estar tranquilo ese día y cuando son las 12 de la medianoche, aquí en República Dominicana, no importa donde yo esté, cierro los ojos, me concentro y pido que lo que venga ese año sea para bienestar y salud para mí, la gente que me rodea y el país.

Luz García. ( )

Luz García

Lo confiesa, ella es una ritualista. Entre sus favoritos está el de las 12 uvas, el cual representa tus anhelos y proyectos para los próximos 12 meses, por lo que deberás comer una por cada campanazo. Pasarla en familia y con los seres queridos en paz y armonía es una costumbre que siempre busca, no solo en fin de año, sino cada día. De los rituales que ya no hace está sacar la maleta “¡es que he viajado tanto que si la saco no voy a parar en casa!”.

Dawilda González. ( )

Dawilda González