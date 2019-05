$!Roxanna Marte: “Un emprendedor tiene que tener habilidades de gestión y liderazgo”

Ella dirige su empresa Roxanna Marte Business Group (RMBG) y acaba de recibir el premio a la Innovación y al Servicio por la Rochester Institute of Technology de Nueva York por sus logros. Síguela: @roxannamartedr

¿Cuál es la lección más importante que deben aprender las empresas dominicanas en el área de servicios?

Muchas de las cosas que se dan para que el servicio sea realmente exitoso está en el aprendizaje. Cuando tienes la capacidad de aprender tienes la capacidad de cambio y eso te permite hacer ajustes y avanzar. Realmente eso es lo más importante.

¿Dirías que cualquier persona se puede dedicar a ser emprendedor o emprendedora?

No, no es para todo el mundo. Te confieso que en mi caso al principio me costaba mucho hacer el cambio de mi mentalidad de empleada o directora gerente a emprendedora. Entiendo que se puede lograr y hacer el cambio, pero es un proceso de poder entender qué implica verdaderamente ser un emprendedor y también los sacrificios o la realidad de que el emprendedor tiene solamente la idea de hacer el negocio, muchas veces no tiene el capital. Hay que tener una fuerza de voluntad y un empuje muy grande que muchas veces, como empleados, no tenemos porque contamos con un ingreso seguro.

¿Qué proceso recomiendas para que un emprendedor elija el proyecto al que se va a dedicar?

Tiene que ser lo que más te apasione, también tiene que ser por lo que tú más te atrevas a sacrificar. Yo trabajo varios proyectos y en el caso de RMBG, que es mi empresa de servicios, me toca mucho el tema de servicio a nivel personal porque la gente, cada quien con sus cualidades y características, merece un servicio diferente y personalizado.

Recientemente recibiste un reconocimiento por la Rochester Institute of Technology de Nueva York, ¿cómo sucedió eso?

Yo hice una maestría en Liderazgo en Servicios e Innovación con la universidad de Rochester en el 2007 y me gradué en el 2012. Me mantuve en contacto todos esos años con Linda Underhill, la directora del departamento, y ella me nominó para el proyecto, presentaron mi perfil y me seleccionaron como ganadora del premio a nivel internacional. ¿Cómo fue la experiencia? Puedo decir que como dominicana fue una oportunidad maravillosa porque sentía que sí se puede, todos tenemos algo que reconocernos, lo que pasa es que hay que trabajar duro.

Además de empresaria también eres escritora, ¿tus dos intereses o especialidades se complementan entre sí?

Realmente la escritura me alimenta el emprendimiento porque le escritura te hace crecer mucho como ser humano. Todo ese crecimiento lo capitalizo para la parte empresarial y puedo decir que en la escritura he crecido en muchas vertientes, tanto como en temas como la paciencia, ponerte en el lugar de la otra persona, ser más abierto a las opiniones, todo eso tú lo transmites también al área del servicio y, sí, me ha beneficiado mucho, aparte de la disciplina de escribir, que también la traspaso al servicio.

¿Crees que la popularidad del emprendedurismo eventualmente limitará las oportunidades para futuros emprendedores?

Yo creo que se van a diversificar y a especializar; y con esa especialización no creo que haya una saturación del mercado. El emprendimiento no es para todo el mundo, un emprendedor tiene que tener habilidades de gestión y liderazgo marcadas y eso hace que sea más especializado.

¿Qué tomas en cuenta al preparar una estrategia?

La esencia de la marca, qué soy como marca, qué busco como marca, me deja mucho dicho para crear una estrategia. En estos días, definiendo la propuesta única de valor de un proyecto, fue fascinante ver cómo simplemente al definir la esencia del negocio, lo fácil que salían las estrategias.