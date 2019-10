$!¿Sabías que existen distintos tipos de cáncer de mama?

Según apuntan estos especialistas, el cáncer de mama puede ser invasivo o no. Un tumor es invasivo cuando se ha propagado a otros lugares de la mama diferentes de aquel en el que se originó. Cuando el cáncer no ha invadido otro tejido mamario, se denomina ‘in situ’, sostienen.

“El mejor o peor pronóstico de los tumores mamarios viene definido por su tamaño, por el número de ganglios afectos presentes en las proximidades del tumor y por la presencia o no de tumor fuera de la glándula mamaria y de los ganglios cercanos a dicha glándula”, aclara la doctora Lomas.



Síntomas y tratamiento

“Lo más frecuente es que las mujeres no notemos nada y el tumor se detecte en una mamografía”, explica la doctora Lomas. Pero cuando el cáncer de mama no es asintomático, lo más común es que las mujeres noten un bulto en la mama. “Estos, a diferencia de otros bultos que puedan palparse, crecen de una forma llamativa y no experimentan cambios a lo largo del ciclo menstrual”, precisa.

“Otros síntomas son la retracción del pezón, se acompañe o no de bulto, la retracción de la piel, la secreción a través del pezón o la palpación de un tumor en la axila. Finalmente también puede aparecer un enrojecimiento generalizado y rápido de la piel acompañado por un aumento de la temperatura”, señala.

La oncóloga afirma que, como norma general, el tratamiento de los tumores de mama pasa por una intervención quirúrgica. “Los principales avances en este campo son la realización de cirugías más pequeñas en la mama y la posibilidad de evitar el vaciamiento axilar a aquellas mujeres en las que la práctica de la técnica del ganglio centinela demuestra que no hay tumor en dicho ganglio”, sostiene.

Por otro lado, el tratamiento con quimioterapia “se puede aplicar antes o después de la cirugía”, comenta la oncóloga. “La tendencia es aplicarlo cada vez a más mujeres porque se ha demostrado que previene la recaída. Este beneficio se extiende a estadios cada vez más precoces y es válido tanto para las mujeres jóvenes como para las mayores de sesenta años”, destaca.

“Posteriormente indicamos radioterapia en casi todas las ocasiones en que la cirugía ha conservado la mama sana y en ciertos momentos en los que se ha extirpado la totalidad de la glándula. Además, grupos seleccionados de pacientes pueden recibir un determinado tipo de ‘vacuna’ durante un año y tratamiento hormonal, casi siempre por vía oral, durante cinco años”, añade la especialista.

Para frenar el avance de esta patología tan extendida entre las mujeres, los expertos hacen hincapié en la importancia de la prevención. “Los alimentos saludables, la actividad física, el control del sobrepeso y de la obesidad así como del consumo de alcohol podrían tener un efecto de reducción de la incidencia del cáncer de mama a largo plazo”, revela la Organización Mundial de la Salud.