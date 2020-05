$!Seis formas de vivir el amor

“ El amor no surge de la nada y aparece merced a una combinación de genética con estados fisiológicos y emocionales de un momento particular, a los que se suman unas dosis de aprendizajes individuales, de necesidades personales y de ideas sobre el amor", explica Cahue, en una entrevista con Efe.

"Hemos nacido para amar en cualquier etapa de nuestra vida, aunque querer es una conducta que hay que aprender, enseñar y practicar. Necesitamos amor del bueno y sufrimos cuando no resulta de la calidad que esperábamos lo cual, entre otros factores, puede obedecer a nuestro modelo de pareja", afirma Mila Cahue (milacahue.com), psicóloga de pareja del Centro de Psicología Álava Reyes (alavareyes.com).

¿FUNCIONA SU MODELO DE PAREJA?

Aunque "en realidad los modelos son infinitos ", según asegura esta psicóloga, la experta ha identificado s eis modelos básico s de pareja en la sociedad actual a los que, en ocasiones, no estamos acostumbrados, y los describe a grandes rasgos de este modo.

“Para llamarse pareja ya no es imprescindible vivir juntos. Cada uno vive en su hogar, aunque exista un compromiso estable. Las razones para preferir este modelo son variadas, pero lo importante es que ambos estén de acuerdo y exista una sólida fundamentación de confianza y seguridad para ambos”, según esta experta.

“Una alternativa es estar juntos pero no revueltos y, pese a compartir ciertos espacios con la pareja, pueden distinguirse nítidamente otros que son privados de cada uno. Además pueden estar perfectamente incorporados en lo que es una relación sana”, añade.

Para Cahue existen parejas en las que todo (tiempo, espacio, ocio, dinero, muebles) es de los dos a la vez. No se dan los espacios personales y todo está revuelto... y funcionan muy bien así.

3.- ¿HIJOS SÍ O NO?

“Esta cuestión es muy importante dejarla clara antes de que la relación avance. Tan injusto es obligar a quien no quiere tener hijos a que los tenga, como privar de ellos a quien sueña con su propia familia. Es un tema no negociable. Si se dan polos opuestos, lo más aconsejable sería dejar la relación, pues no van a ser capaces de darse lo que necesitan para ser felices, o alguno de los dos va a sufrir innecesaria e injustamente”, señala la psicóloga.