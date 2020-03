Series de abril para la cuarentena: de "La casa de papel" a "Mrs América"

El mayor fenómeno internacional entre las series españolas, "La casa de papel", vuelve con una cuarta temporada para aliviar la cuarentena en este abril que también llega con una Cate Blanchet antifeminista en "Mrs America" o una de las apuestas fuertes de Amazon para el 2020, "Tales From the Loop".

1. "La casa de papel" (Temporada 4), en Netflix

La banda liderada por Álvaro Morte (el profesor) y Úrsula Corberó (Tokio) vuelve sumida en el caos. El profesor da por hecho que Lisboa (Itziar Ituño) ha sido ejecutada, Río (Miguel Herrán) y Tokio han volado un tanque y Nairobi (Alba Flores) se debate entre la vida y la muerte. La serie creada por Alex Pina cuenta en esta cuarta temporada con directores como Jesús Colmenar, Javier Quintas, Koldo Serra y Álex Rodrigo, y con un equipo de guión coordinado por Javier Gómez Santander.

2. "Mrs America", en HBO

Cate Blanchet se pone en la piel de Phyllis Schafly, activista conservadora y antifeminista en esta serie de FX que narra la historia del movimiento para ratificar la enmienda de igualdad de derechos en Estados Unidos y la reacción en contra encabezada por esta mujer también conocida como "la novia de la mayoría silenciosa". Además de Schafly, aparecen muchas feministas de la segunda ola como Gloria Steinem (Rose Byrne), Jill Ruckelshaus (Elizabeth Banks) o Betty Friedan (Tracy Ullman).

3. "Tales from the loop", en Amazon Prime Video

Drama y ciencia ficción se combinan en esta serie que se inspira en las ilustraciones futuristas del artista sueco Simon Stalenhag. "The loop" es una máquina construida para explorar los misterios del universo y sobre la cual se extiende una ciudad fantástica. El productor ejecutivo es Matt Reeves, que dirigirá la próxima película de "Batman" con Robert Pattinson, y entre sus protagonistas figuran Rebecca Hall ("Vicky Cristina Barcelona"), Paul Schneider y Jonathan Pryce ("The Two Popes", "Game of Thrones").

4. "Run", en HBO

Phoebe Waller-Bridge, creadora de "Fleabag", es la productora ejecutiva de esta comedia romántica que deriva hacia el thriller y que ha escrito la también británica Vicky Jones, con quien suele formar tándem creativo. Protagonizada por Merritt Wever y Domhnall Gleeson, el punto de partida es que una mujer aburrida de su matrimonio le envía un mensaje a su novio de la universidad con la palabra 'corre' y la esperanza de que él recuerde un pacto que hicieron hace muchos años para huir juntos en caso de necesidad.

5. "I know this much is true", en HBO

Dirigida por Derek Cianfrance y protagonizada por Mark Ruffalo, que interpreta a los dos hermanos gemelos idénticos, Dominick y Thomas Birdsey, "I Know This Much Is True" es una serie de seis episodios que narra sus vidas paralelas con toques de épica, traición, sacrificio y perdón. Basada en una novela de Wally Lamb, la trama está ambientada en la ciudad ficticia de Three Rivers, Connecticut, desde la década de los 90 hasta la actualidad y alterna el presente y los recuerdos.

6. "Defending Jacob", en Apple TV

Chris Evans ("Captain America") es un asistente del fiscal del distrito de una pequeña ciudad de Massachusetts sacudida por un impactante crimen, que se verá divido entre su deber con la justicia y el amor hacia su hijo. Adaptación literaria de un 'bestseller' de William Landay, "Defending Jacob" cuenta con el nominado al Oscar Morten Tyldum ("The imitation game") como director y productor ejecutivo.

7. "La línea invisible", en Movistar+

"La línea invisible" se centra en el origen de la organización terrorista ETA y el primer asesinato de la organización, que acabó con la vida del guardia civil José Antonio Pardines y cuenta en su reparto con Álex Monner como el etarra Txabi Etxebarrieta y Antonio de la Torre como el inspector Melitón Manzanas, su principal perseguidor. Los dos primeros episodios podrán verse en abierto 'online' y el resto para suscriptores de la plataforma. La temporada completa, seis episodios de 45 minutos, estará disponible ese mismo día.

8. "Penny Dreadful: city of angels", en Movistar Series

Las tres primeras temporadas de la serie original creada por John Logan transcurrían en el Londres victoriano, ahora la acción se traslada a Los Ángeles de 1938, una ciudad marcada por el contraste entre las tensiones sociales y el glamour de la edad dorada de Hollywood. En ese contexto, el detective Tiago Vega (Daniel Zovatto) es asignado a un caso de asesinato que cambiará a la ciudad y que le pondrá tanto a él como a su familia a merced de poderosas fuerzas ocultas. Natalie Dormer ("Game of Thrones") y Nathan Lane ("American Crime Story") completan el reparto principal.

9. "Dispatches from elsewhere", en AMC

Jason Segel ("How I Met Your Mother") es, junto a Sally Field y Richard E. Grant, el creador y protagonista de esta comedia que a lo largo de diez episodios sigue a cuatro personas corrientes y solitarias que sienten que algo falta en sus vidas, sin saber exactamente qué. Los destinos de este cuarteto se cruzarán al tropezar con un rompecabezas camuflado en la vida cotidiana. A medida que empiezan a aceptar los misteriosos retos que les presentan los envíos desde "Otro Lugar", descubrirán que este enigma tiene raíces más profundas de lo que imaginaban.

10. "Extracurricular", en Netflix

El fenómeno de "Parásitos" ha hecho crecer el interés por la ficción surcoreana. Un ejemplo es "Extracurricular", un drama destinado al público adolescente que llega a finales de abril a Neetflix. La serie está protagonizada por Jisoo, un estudiante modelo, pero que en realidad es un cerebro criminal que lleva una doble vida cometiendo delitos para poder pagarse la matrícula universitaria.