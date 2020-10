$!Sexualidad: ¿qué es el “squirting” y cómo lograrlo?

La “eyaculación femenina” es incluso considerada como una de las experiencias sexuales más desconocidas de la historia . Por lo general muchas mujeres no reconocen la diferencia de una cosa y otra, y describen el orgasmo como una expulsión de fluidos que se experimenta durante la excitación sexual. Pero, según investigaciones, cada mecanismo se compone de fluidos distintos y se logran con estimulaciones distintas.

Si tu guía han sido las imágenes de porno, es tiempo de que desmontes esa idea. La eyaculación femenina no tiene nada que ver con ellas. Según una publicación de @redlights.es “squirt no es la eyaculación femenina”.

Según un artículo publicado en Cuídate Plus, Silvia Pastells aclara: “Las mujeres segregamos fluidos durante la actividad sexual desde la vagina (la lubricación), la vejiga urinaria (el squirting) y la próstata femenina o glándulas de Sekene (la eyaculación femenina). A veces el squirting contiene también secreciones de la próstata”.

¿Se disfruta más un squirting que el orgasmo?

Según la publicación en el portal de educación sexual, no se disfruta igual porque se trata de otro tipo de reacción de nuestro cuerpo ante la estimulación sexual. Es decir, es placentera per se, y no hay que compararla con otras reacciones o respuestas.