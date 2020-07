$!¿Sientes fobia al trabajo? Podrías padecer ergofobia

Trastornos de ansiedad

Además, estas personas “pierden capacidad de escucha pues, cuando alguien tiene un problema, no está para escuchar los problemas de los demás, está centrado en el suyo. Entonces puede ocurrir que, en el trabajo, el jefe les esté explicando cómo hacer una tarea y no estén escuchando nada”, expone.

En el caso de una persona que ya tenga un empleo, puede pensar que no está preparada para ese trabajo, que los demás son mejores, que no va a poder llegar a los objetivos, que si tiene que hablar en público lo hará fatal, que todo lo hace mal y que la van a despedir. Así, Elena Daprá subraya que cuando alguien tiene esos pensamientos, “lo coherente es que sienta mucho miedo”.

En este sentido, indica que una persona con ergofobia que esté buscando trabajo tiene pensamientos del tipo “no me van a elegir, no voy a dar la talla, voy a hacerlo mal en la entrevista, etc”.

La especialista aclara que las fobias son problemas englobados bajo el paraguas de los trastornos de la ansiedad. Lo que varía entre unas fobias y otras es la temática, por ejemplo, miedo al trabajo, a volar, a las arañas, etc. No obstante, “la sintomatología es la misma y el tratamiento también”, subraya la psicóloga.

Relajación, una de las claves

“Tener miedo no implica tener una fobia. El miedo al coronavirus no es irracional, tiene sentido y es adaptativo, pues existe un peligro real. Lo que hace el miedo es avisarnos de un peligro. No está mal tener miedo, pero hay que saber gestionarlo”

“Una fobia es un miedo irracional y, con la psicoterapia, desaparece. Cuando una persona con ergofobia comprende que su vida no depende de un trabajo, es decir, que su vida física no corre peligro por algo que le suceda en el trabajo, ya está curada. Debe comprenderlo desde las tres áreas: cognitiva, emocional y conductual”, expone.

Daprá recalca que, con el tratamiento, la fobia desaparece y, si después aparece algún miedo, será un miedo racional.

“En tiempos de pandemia, es probable que algunas personas tengan miedo al contagio cuando deben reincorporarse a su puesto de trabajo presencial, pero tener miedo no implica tener una fobia, pues una fobia es un miedo irracional que le impide a la persona realizar su vida diaria”, aclara.

“El miedo al coronavirus no es irracional, tiene sentido y es adaptativo, pues existe un peligro real. Lo que hace el miedo es avisarnos de un peligro. No está mal tener miedo, pero hay que saber gestionarlo”, subraya.

En este sentido, la psicóloga afirma que hay que “afrontarlo, mirarlo de frente. Si, cuando aparece el temor, le das la espalda y sales corriendo, él va corriendo detrás de ti y te alcanza”.

La experta relata que la manera de afrontarlo depende de cada caso pero, por lo general, lo más recomendable es hacer aproximaciones sucesivas.

“Cuando algo me da favor, no me da miedo una sola cosa, sino una serie de cosas, que tengo que nombrar y priorizar. Para ello, les pongo números y empiezo a afrontarlas por los números más bajos, los que me dan menos miedo”, concluye.

Texto: Purificación León