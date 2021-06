$!Siete claves para encontrar la felicidad

Una disposición de la mente

La especialista recuerda que la felicidad es el resultado de un crecimiento personal. Para lograrlo, necesitamos saber gestionar de manera adecuada otras emociones como el miedo, la tristeza o la rabia.

“Si no somos capaces de identificar y gestionar emociones desagradables, quedaremos atrapados por ellas. Asimismo, si no podemos identificar y gestionar emociones como el orgullo y el amor, no podremos crecer y llegar al estado de felicidad. Esto es algo intrínseco en nosotros y no debe depender de otros y tampoco debemos responsabilizar a los demás de ello”, detalla.

Feito manifiesta que, en ocasiones, la felicidad es difícil de encontrar. “Esto ocurre porque tendemos a buscarla en el exterior en vez de tener una mirada interior”.

Además, la psicóloga afirma que cuando llegamos a conseguirla, “alcanzamos un estado de plenitud que suele ser el resultado de un largo camino de autoconocimiento y crecimiento personal y esto no es algo efímero, sino duradero”, expresa.

“Cuando la felicidad consiste en momentos efímeros es porque no estamos logrando una felicidad auténtica. Lo que estamos haciendo es adquirir este estado mediante elementos externos que solo nos llevan a vivir en la superficialidad y a depender de cosas o personas que, lejos de llevarnos a vivir en libertad, nos condicionan y nos hacen creer que los necesitamos para ser felices y poder avanzar”, recalca.