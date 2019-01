$!¿Sobrecalificadas y sin trabajo?

Ella solo quiere la oportunidad de trabajar, en una ocasión estaba lista para tomar un puesto donde no ofrecían una gran remuneración económica, pero se enteró de que no la aceptaron porque su currículum era abundante y superaba las exigencia para el puesto.

Pero, ¿qué es realmente estar sobrecalificado para una posición? Hablamos de estar sobrecalificado cuando la persona que se está considerando para un determinado trabajo supera los requisitos propios de la descripción de puesto, ya sea por su larga experiencia o por su preparación académica superior.

Contratar a estas personas desde el punto de vista de la empresa puede ser un gran riesgo, porque llegan al puesto con altas expectativas y con la idea de que deben percibir más dinero por sus atributos laborales. “Aunque las empresas reconocen el valor de este candidato no lo contratan porque es un riesgo que las empresas prefieren evitar”, explica Alicia Paulino, headhunter y presidenta de Advanced Professional Solutions (APS).

“Estar sobrecalificado en salario, experiencia o estudios muchas veces no permite que alcances ese trabajo deseado, ya sea porque, aunque estás preparado desde el punto de vista académico, no tienes experiencia laboral o porque has perdido el trabajo o quieres cambiar de rumbo”, indica Paulino. En ese sentido las empresas no quieren correr el riesgo de perder el tiempo contratando y entrenando a un personal que tiene expectativas mayores de las que la empresa puede cubrir.

Los más jóvenes, listos y preparados

Bajo el calificativo de “sobrecalificados” entran dos grupos: Los jóvenes que salen de las universidades con una carpeta de postgrado, diplomados y maestrías (y hasta experiencias de pasantía en mercados internacionales).

Mientras no deja de ser loable el interés y el esfuerzo de la juventud de formarse y hacer maestrías, la mayoría de las veces no se están formando en las áreas de mayor demanda. Lo cierto es que el mercado local no siempre crece a la par con la cantidad de profesionales que cada día salen de las universidades.

“Este grupo de personas, cuando finalizan sus estudios y salen en busca de empleo, entiende que está sobrecalificado y demanda experiencias salariales superiores”, indica la presidenta de APS.

Muchas veces sus decisiones al escoger una carrera o estudios de post-grado no están motivadas en una razón correcta y muchos se deciden por una profesión que está de moda; esta decisión luego se les vuelve en contra cuando no pueden insertarse al mercado laboral. “En el país muchos profesionales se mantienen formándose en dos o tres programas que son muy repetidos y eso no permite que haya una diferenciación en lo que ofrece el mercado de egresados”, explica Paulino.