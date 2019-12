$!¿Tienes “burnout”? Identifica si tienes agotamiento laboral

Lisa Gerry presentó su historia en un artículo de la revista Forbes en el que expuso la pasión que tenía al iniciar el trabajo para el que se había preparado toda la vida, y luego cómo esta se fue disipando hasta abrir camino al agotamiento, la falta de motivación y distintos problemas cognitivos.

Si buscas en internet (o, seamos honestos, entre las personas que te rodean en la vida diaria), te encontrarás con una tras otra historia de situaciones similares. Es parte del cada vez más rápido e incesante mundo actual que, si no tomamos medidas, nos arrastrará con él.

No lo vemos cuando empezamos un nuevo proyecto, trabajo o ciclo de estudio, pero estos hábitos -que pasan a convertirse en estilos de vida-, no son sostenibles en el tiempo. Ser denominado un workaholic no es equivalente a recibir una insignia de honor. Tu mente y tu cuerpo (y tus seres queridos) no agradecerán ser llevados a un extremo hasta convertirse en la última de tus prioridades.