Trastorno bipolar, una auténtica "montaña rusa"

Cambios bruscos en el estado de ánimo

Las fases maniacas que no son tan extremas se conocen como hipomanías. Además, puede haber episodios mixtos, en los que es posible “sentirse deprimido y, al mismo tiempo, tener la inquietud y el exceso de actividad de una fase maniaca”, indican los especialistas del Royal College of Psychiatrists, la principal asociación profesional de psiquiatras del Reino Unido.

Según explica esta entidad, durante un episodio depresivo, las personas afectadas son incapaces de pensar positivamente o con esperanza; les resulta difícil tomar decisiones y tienen dificultad para concentrarse.

Además, experimentan inquietud y nerviosismo; pérdida de interés; son incapaces de disfrutar de las cosas; pierden la confianza en sí mismas, se sienten inútiles y pueden tener ideas suicidas.

También presentan cambios físicos como pérdida de apetito y peso, dificultad para conciliar el sueño, agotamiento y pérdida de interés en el sexo. Asimismo, les resulta difícil empezar y acabar cosas, incluso las tareas diarias; evitan la compañía de otras personas y lloran mucho o sienten que quieren hacerlo pero no pueden.

Por el contrario, las fases de manía se caracterizan por la felicidad. “Es una felicidad extrema, no consiste simplemente en estar contentos, que es algo que todos experimentamos”, apunta Iria Grande, secretaria de la Sociedad Española de Psiquiatría.

Asimismo, los especialistas del Royal College of Psychiatrists manifiestan que quienes se encuentran en una fase maniaca están muy felices y excitables; se sienten irritables hacia quienes no comparten su optimismo y tienden a sentirse más importantes de lo normal. Además, se sienten llenos de energía; no quieren o no pueden dormir y tienen mayor interés en el sexo.