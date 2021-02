$!Tres posturas de yoga que te ayudarán a dormir mejor

Entre los tantos beneficios que promete el yoga está dormir. Si eres de los interesados en esta práctica ¡dale hacia adelante en busca de un sueño reparador!

Un testimonio viviente es este: un día cualquiera de 1998, Helen Perdomo salió de un ensayo de danza moderna hacia una clase de yoga. Poco a poco fue involucrándose en esta práctica, sin abandonar su carrera en el teatro, iniciada pocos años antes. Los conocimientos de ambas se convirtieron en la llave que abrió un camino de oportunidades durante la crisis mundial que ha causado la pandemia del COVID-19.

“El 2020, como emprendedora, me dio la oportunidad de crear mi empresa Hperdomo Entretenimiento y Salud, donde me desarrollo como productora teatral y me permite continuar expandiendo el conocimiento del yoga”, dice mientras confiesa que lo que más le gusta de hacer ambas cosas es que son una forma de expresión y de vivir que le apasiona.

Sin embargo, no todo ha sido de color rosa, durante una semana Helen probó el trago amargo de la depresión a causa de situaciones laborales. Atada de manos por paros laborales encontró un falso refugio en la cama, hasta que decidió levantarse para dar lo que tenía; “comencé las clases privadas donde vivo con personas que llegaron a mi vida, a los que le llamo ángeles, totalmente principiantes. Con insomnio, miedo a enfermarse, entre otras situaciones psicológicas y físicas porque me estuve rehabilitando por un proceso postoperatorio de lesiones de rodillas, además comencé a dar clases vía zoom para la Fundación el Arte de Vivir, en la cual soy instructora, y es así que comienzan a aprender las posturas, asanas, con la finalidad de ayudarlos”.