$!Trucos para que tu WhatsApp no colapse

Las diferentes redes sociales han venido a salvarnos la vida en estos momentos en los que debemos mantenernos aislados para proteger nuestra salud. Con tanto tiempo en casa y cansados de mirar las mismas cuatro paredes, WhatsApp, sobre todo, se ha convertido en nuestro refugio, ya sea para mantenernos informados de lo que pasa, a través de las noticias y las imágenes que nos hacen llegar, o simplemente para despejar un poco la mente con los memes y audios que nunca faltan en los grupos familiares y de amigos.

El problema radica en que esta plataforma de mensajería es una de las responsables de que nuestro celular se quede sin espacio en la memoria, y por ende la aplicación empiece a funcionar cada vez mas lenta, hasta que llega el punto en el que ya no te permite descargar más contenido multimedia, reproducir audios, o peor aún, ni siquiera te deje abrirla porque ya colapsó por completo.

Si ya empiezas a tener problemas como los mencionados anteriormente con tu WhatsApp, no te preocupes. Hay algunos trucos que puedes poner en practica para que esto ya no sea motivo de dolor de cabeza.



Elimina las descargas automáticas

Para evitar almacenar en tu teléfono todas las fotos, videos y audios que te mandan, debes desactivar la descarga automática, una opción que viene activada por defecto, y que además de llenar la memoria también consume la data de tu celular.

Para hacerlo, si tienes Android, debes ir a la opción de Ajustes de WhatsApp. De ahí, dirígete a Datos y almacenamiento y luego selecciona Descarga automática.

En el apartado de Descargar con datos móviles debes desmarcar todas las opciones para impedir que tu plan de datos móviles se agote a base de descargar fotografías, vídeos y archivos.

Si tienes IPhone, en la parte inferior derecha encontrarás la opción Configuración. Ya ahí debes seleccionar Chats, y desactivar la opción que dice Guardar fotos.



Haz un respaldo o Backup

Si no quieres perder tus archivos, pero quieres borrarlos de tu dispositivo, lo mejor que puedes hacer es realizar una copia adicional de tus fotografías y archivos importantes a través de Google Fotos o en Google Drive. Para esto, tienes que abrir el menú de chats, después en Copia de Seguridad y finalmente en Guardar. Así liberarás espacio sin perder tus archivos.



Borra chats que no son necesarios

Sabemos que hay muchos chats con informaciones importantes que no quieres perder, sin embargo, también hay muchísimos que no aportan nada, como esos grupos en los que nunca has hablado, pero te da pena salirte. En ese caso tienes la opción de eliminar los mensajes del chat.

Si tienes Android, entra al chat de la persona o grupo del que quieres eliminar todos los mensajes, selecciona los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha, luego Más y Vaciar chat.

En iPhone, en la lista de los chats, desliza hacia la izquierda el que deseas borrar, dale a la opción Más y Vaciar chat.