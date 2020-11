$!Tu primera inversión en certificados financieros (guía para principiantes)

Una inversión es poner el dinero a trabajar para mí. No es un negocio en el que tengo que trabajar yo junto a mi capital. “Ahorrar no sirve de nada, tu dinero pierde valor”, escucho decir a muchos que defienden la teoría de que mejor gastarlo para vivir ahora.

Aquellos que toman parte de su dinero y trabajan junto a él, léase que hacen un negocio, tienen todo el derecho del mundo a decir que ahorrar no sirve para nada. Hacer negocios es una excelente forma de aprovechar el dinero. Pero antes debes 'no gastarlo' para tener ese capital con que harás crecer tu negocio... o sea 'ya ahorré, ya me está sirviendo ahorrar, ¿ves?'.

Para la mayoría de las personas, los no negociantes, el ahorro es una forma eficiente de crear el capital que se convertirá en un vehículo, un viaje, una casa, etc. O simplemente no me dejará endeudar, porque a la hora de tener o querer hacer un gasto tengo los fondos y no tengo que pagar por utilizar el dinero ajeno (puede ser para útiles escolares, medicinas, etc.).

Lo importante, una vez que tenemos ahorros, es no dejar que se devalúen. La primera opción o instrumento de inversión son los certificados de financieros o de depósito (son lo mismo). La elección más sencilla, con menor riesgo, pero también con menor retorno. Todo anda de la mano.

Colocar nuestro ahorro en un certificado de financiero no es difícil. Tan solo debes ir a una institución financiera y decirles que quieres abrir uno. Dependiendo de la institución los requisitos y condiciones serán algo diferentes, pero no son muchos ni difíciles. ¿Qué debes saber y tener en cuenta a la hora de abrir un certificado financiero? Todos estos consejos que te damos a continuación.