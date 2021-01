$!Un nuevo año con bienestar digital

Usa adecuadamente el whatsapp con tu pareja. Utiliza esta aplicación de mensajería instantánea para elogiar a tu pareja y para acercarte a ella, no para criticarla o controlarla.

Ignora los comentarios o fotos que te hieran. Recuerda: “no hay mejor desprecio que no hacer aprecio”. Aprende a gestionar tus “emociones digitales”, es decir, aquellas que te surgen al interactuar con el mundo en línea.

No te dejes atrapar por las aplicaciones (‘apps’). Los videojuegos y muchas aplicaciones están diseñados para atraparte. No caigas en sus “redes”.

Utiliza Internet en la medida justa. La Red debe servir para facilitarte la vida, no para alejarte del mundo real ni de las personas que te rodean.

Mantén una actitud crítica con las redes sociales. No dejes que te roben tiempo, alteren tu estado de ánimo o perjudiquen tu autoestima.

Parejas saludables. Recuerda que la fórmula ”Más besos y abrazos y menos whatsapp” puede mejorar tu relación de pareja, que a veces desatendemos o descuidamos debido a la hiperconexión digital.

Entra en el mundo digital de tus hijos. Se consciente de los intereses de tus hijos, y cuáles son sus ‘youtubers’ e ‘influencers’ preferidos. Así podrás conectar y relacionarte mejor con él o ella.

Practica la empatía digital. La empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Cuida tus palabras e imágenes para que no dañen a nadie. No digas nada que no dirías cara a cara.

Evita el ‘multitasking’ (multitarea). Somos cada vez más esclavos de nuestros dispositivos y la sobreexposición a ellos, cuando efectuamos varias tarea o actividades al mismo tiempo, nos provoca agotamiento mental.

Mira a los ojos. Cuando converses con alguien, pon el teléfono móvil a un lado, ya sea en silencio o en ‘modo avión’, y presta atención sincera a las palabras de tu interlocutor.

Busca momentos de silencio digital. La ausencia de ‘inputs’ o entrada de datos o información a través de los dispositivos electrónicos, nos permite entrar en contacto con nuestra voz interior. El silencio digital también es salud.

Potencia las relaciones reales. Las relaciones virtuales ofrecen una falsa sensación de conexión, pero en realidad son superficiales y vacías.

Cuida tu cuerpo y también tu mente. Los hábitos sanos, como hacer ejercicio de forma regular o practicar la meditación, son la mejor manera de mantener a raya el tecnoestrés, un estado psicológico negativo relacionado con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Por la noche... ¡desconecta! Deja las pantallas fuera del dormitorio. No permitas que alteren tu sueño y tu descanso.

Dos hábitos muy sanos. Procura llevar una vida más activa y elige adecuadamente los contenidos que te llegan. Así mejorarás tu salud física y mental.