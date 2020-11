$!¿Una partida? Jugar videojuegos libera la tensión y reduce la ansiedad

En tiempos de pandemia, dos sucesos que a priori no tendrían por qué relacionarse puede que vayan más de la mano de lo que habríamos imaginado: salud mental y videojuegos.

Jugar contra la ansiedad

Que los videojuegos pueden ayudar a combatir el estrés y la ansiedad, no es algo nuevo. Ya en 2009, en una investigación del “Journal of Cybertherapy and Rehabilitation”, los expertos registraron la actividad electroencefalográfica y la tasa cardíaca de varias personas que jugaban a diversos títulos.

El resultado para ellos fue claro según las conclusiones de ese estudio se observaba un cambio de la actividad alfa en las áreas frontales del cerebro, que son las que van asociadas a la relajación y a un buen estado de ánimo, al igual que se daba una menor tasa cardíaca, lo que se asocia a un menor estrés.

Por ello, en la publicación indicaban que “no es extraño que sean cada vez más las personas que recurren a los videojuegos para que su mente desconecte un rato de sus problemas diarios”. Y aunque haya pasado algo más de una década, la premisa no parece haber cambiado.

Tiempo después, en 2014, un grupo de investigadores de la Universidad de Plymouth, en Reino Unido, pidieron a un grupo de estudiantes que describieran sus problemas con la ansiedad, antes de jugar a una partida del conocido juego “Tetris”. Hicieron dos grupos de control: a algunos de ellos, la partida les daría un error y no podrían jugarla y los otros la completarían sin problemas.

La conclusión fue que la ansiedad de estos últimos se redujo en un 24% más frente a los que no pudieron jugar. La psicóloga de la citada universidad, y coautora del estudio, Jackie Andrade, comentó a NBC: “queremos probar esto en el mundo real, y hacer que sea sencillo para las personas detener sus hábitos de ansiedad y continuar con su vida”.

En una línea similar pero ya en 2019, las investigadoras Anne Marie Porter y Paula Goolkasian, de la Universidad de California del Norte, pusieron a varias personas a jugar al juego de lucha “Mortal Kombat” y a “Tetris”, y concluyeron que los videojuegos podrían tener fines terapeúticos y relajantes.