$!Vida después de la muerte en los jabones de las cenizas de los bosques

La Piel del Planeta, los Bosques, son espacios imprescindibles para el desarrollo de esos ecosistemas. Cumplen importantes funciones ecológicas entre las que están: - Regulación del agua. - Influencia en el clima. - Absorben dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera. - Reservas de gran número de especies. - Acción depuradora. Estás funciones son razones suficientes que justifican el desarrollo de nuestro proyecto medioambiental ASHES TO LIFE Project. ¡Ayúdanos a cuidar los Bosques. Ayúdanos a cuidar lla Piel del Planeta! https://www.ashestolife.es/proyecto-medioambiental/ ASHES TO LIFE #CuidaTuPielYlaDelPlaneta ?????????????? #CosmeticaEcologica #Bosque #Sostenibilidad #MedioAmbiente #Ecología