$!¡Viva una Navidad plena!

Diciembre es uno de los meses más difíciles para quienes tienden a caer en la tentación de dejarse llevar “comiendo, bebiendo y haciendo “de todo” en las épocas festivas. Las consecuencias de esos excesos no tardan en hacerse patentes en forma de “kilos de más”, desarreglos digestivos y fatiga física y mental.

“Priorizar lo fundamental con un margen razonable de tiempo garantiza que podamos disfrutar de nuestras compras y preparativos. Anticipar que la vivencia va a ser grata y no una maraña de improvisaciones y malas decisiones nos ayudará”.

“Nuestra vida está en nuestras manos. Podemos dirigirla hacia donde queramos; aplicando todas nuestras estrategias y conocimientos. Somos capaces de aprender de los errores cometidos. Prever y planificar cuanto vayamos a necesitar para estas fiestas: comida, regalos, actividades etc...., nos evitará tensiones que pueden amargárnoslas”.

“Centrarnos en lo importante es la mejor manera de controlar nuestras emociones porque nos ayuda a analizar la situación, pudiendo así trazar un plan de conducta y no actuar impulsivamente. Vivir de acuerdo a lo que para nosotros es valioso nos permite disfrutar de una manera consciente de las cosas buenas de la vida”.

“Recomendamos tener en cuenta el grado de tolerancia de cada uno, evitar bebidas de alta graduación, no ofrecerlas nunca a menores, ni para brindar, y alternar las bebidas alcohólicas con agua. Se puede disfrutar de una comida con un poco de vino o de champán con moderación y sin perjudicar a la salud”.

“El alcohol es uno de los mayores responsables de las consecuencias negativas en esta época del año. Su consumo es una práctica socialmente aceptada, tolerada y fomentada, de tal manera que habitualmente no se concibe una celebración sin su presencia, pero en exceso produce consecuencias a corto y largo plazo”.

“Para disfrutar de una celebración sin sufrir las consecuencias de los excesos hay que procurar mantener los horarios, no ingerir alimentos muy grasos, rehuir de los fritos e incluir, en todas las comidas, alguna ración de frutas y verduras.

“En Navidad, las comidas son más abundantes y con alto contenido en grasas, lo que dificulta la digestión y nos hace ganar peso. Para evitarlo hay que prestar atención a lo que se come, ya que si se pierde el registro de lo consumido, se come mucho más. Mastique bien, coma despacio y sentado para favorecer el autocontrol de lo que consumimos”.

Tabaco: controlarlo....y quizá dejarlo

¿Es posible fumar de modo menos nocivo, por ejemplo evitando hacerlo en caso de estrés, y reducir la cantidad de cigarrillos?. Esto opina la doctora Rodríguez:

“El consumo del tabaco es nocivo en cualquier cantidad, no hay una cifra de cigarrillos tolerable a partir de la cual sea perjudicial, como sí pasa con el alcohol”.

“Si se quiere terminar las fiestas sin fumar más de lo habitual, es importante ser consciente de lo que se consume, no encender pitillos sin conciencia de ello, llevar en la cajetilla los cigarrillos que se van a fumar en el día y no pasar de ahí. No pedir tabaco a nadie”.

“La Navidad y, más aun, el comienzo del nuevo año es una época ideal para plantearse dejar de fumar. Se tiene más tiempo para pensar en los beneficios del abandono y ponerse en manos de profesionales para lograrlo. Si se está convencido, no hay nadie que no lo consiga”.

Actividad física: ni de más, ni de menos

Hay que evitar caer tanto en el sobreesfuerzo, como en el sedentarismo, según la responsable de la Unidad de Medicina de Familia, de la Clínica La Luz, quien señala:.

“El ejercicio físico es necesario siempre y en Navidad no hay que olvidarlo, también puede ser un buen momento para empezar si no se tiene el hábito. Se recomienda ejercicio adaptado a las condiciones personales de cada uno, al menos cuatro días a la semana durante 40 minutos”.

“Se puede empezar caminando durante 15-30 minutos a un ritmo uniforme e ir aumentando el tiempo progresivamente. El ejercicio físico moderado y regular presenta indudables ventajas: ayuda a consumir calorías y mantenerse en el peso ideal, y favorece el control de los niveles de colesterol y tensión arterial”.

“Además es relajante, ya que elimina la tensión y la ansiedad que pueden producir estas fiestas, y produce sensación de bienestar, ayuda a sentirse bien, a dormir mejor y a mejorar el estado de ánimo”.