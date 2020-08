$!Vogue británica publica artículo que invita a visitar República Dominicana

Desde la semana pasada la revista Vogue británica está en boca de los dominicanos, esto luego de que la misma publicara una foto de la Bahía de Samaná en la que se le observa repleta de basura. En su momento, la responsable de dicha fotografía, la ambientalista Carmen Danae, dijo que solo trataba de exponer una verdad, justificación que no fue aceptada por muchos, pues el problema radica en que la misma publicación resalta las bellezas de otros destinos del mundo, mientras que de República Dominicana solo retrata el lado ‘feo’, obviando todo lo bueno que nos posiciona como uno de los destinos del Caribe más visitados.

El tema sigue dando de qué hablar, y es que ahora la revista especializada en moda ha publicado un artículo con el que pretenden hacer justicia a la controversial foto. Bajo el título de “10 razones por las que República Dominicana debe estar en tu lista de visitas obligadas”, la autora, Lucile Tranzer Hugo, destaca los lugares más maravillosos y emblemáticos de nuestro país para demostrar que somos mucho más que playas contaminadas.

“Todavía recuerdo el vuelo de ida al aeropuerto de Santo Domingo, a 20 millas al este de la ciudad, en República Dominicana. Mi yo de 11 años no podía creer que me estaba mudando del África subsahariana al Caribe. Mi mayor preocupación era que no sabía nada sobre la cultura latinoamericana y, lo que es más importante, no sabía una sola palabra de español, lo que parecía un pensamiento aterrador cuando eres niño y comienzas una nueva vida al otro lado del Océano Atlántico”.

Así inicia el artículo web, en el que Tranzer Hugo cuenta su experiencia tras haber vivido cuatro años en República Dominicana, la cual cataloga como una de las más enriquecedoras de su vida. “Desde la rica historia del país hasta la mezcla cultural maravillosamente diversa, hasta las playas verdaderamente increíbles, siempre habrá un lugar especial en mi corazón para la isla”, redacta la autora.