Las diseñadoras venezolanas Yliana Yépez y Patricia Padrón se darán cita en Lu & Bo el 22 y 23 de mayo en un Pop-Up Event en el que podrás encontrar regalos especiales para las madres. ¿Quiénes son ellas? La antigua modelo franco-venezolana Yliana Yépez reside en Nueva York y es la diseñadora de su marca homónima centrada en distintos tipos de carteras, mientras que la arquitecta y diseñadora Patricia Padrón está detrás de la homónima marca de moda. Una cita que no te puedes perder.

Yliana Yépez: Diseñadora de accesorios

¿Cómo enriqueció tu carrera como diseñadora el haber tenido una exitosa trayectoria como modelo?

Me permitió conocer desde dentro la industria de la moda, cómo funciona y qué es realmente lo que busca la gente. Me ayudó también a desarrollar la disciplina y el respeto al trabajo. El ojo tiene que viajar y ver colores y texturas todo el tiempo; sin duda fue de gran ayuda ver todas esas combinaciones de colores de los diseñadores con los que trabajé.

Anteriormente has expresado: “Me enamoré de la industria, de poder crear lo que quisiera”. Cuando te adentraste en la industria, ¿qué soñabas con crear?

Cuando era modelo y hacía las pruebas de ropa con los diseñadores siempre pensaba en cómo cambiaría la prenda o qué le agregaría, me imaginaba diseños y los creaba en la mente. Siempre pensé que haría ropa “ready to wear”, pero la vida me encaminó a los accesorios.

¿Qué te atrajo a diseñar carteras?

Llegué al mundo de las carteras por casualidad; fui invitada a conocer una fábrica de confección de bolsos, ¡y allí las ideas empezaron a volar! En menos de 2 meses ya tenía mi primer proyecto de negocio para montar una marca de bolsos. Los accesorios me parecieron más fáciles, ya que no tendría que lidiar con tallas.

Tus padres te educaron para tener una visión global, ¿pero qué aspecto autóctono venezolano reside en tus diseños?

Mis padres siempre se preocuparon por inculcarnos valores a mis hermanas y a mí, además de una educación que nos permitiera desenvolvernos en cualquier entorno. El venezolano es muy familiar, muy de raíces, y creo que esa es una de las cosas más importantes de mi marca. Estoy comprometida con ella y es un fiel reflejo de mi trabajo.

¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes tras fundar BLUES by kyky, junto a Karen Kupferschmiedt, con apenas 23 años de edad?

¡Tuve muchos! El más común fue el ensayo y error porque, al no saber tantas cosas, me aventuraba y me salían mal, así que de todas tuve que aprender. Aprendí a ser responsable, constante, disciplinada y a respetar el tiempo de los demás; también aprendí de distribución, producción y manejo de personal. Uno de los aprendizajes más importantes fue el de trabajar en equipo y saber delegar... sin esto es prácticamente imposible crecer.

Luego de posicionar BLUES by kyky en Venezuela, ¿qué te llevó a Nueva York?

Vine a Nueva York con mi familia por temas personales; lamentablemente mi país, Venezuela, estaba y aún sigue pasando por momentos muy difíciles a nivel social y económico. Tuve la oportunidad de emigrar para buscar nuevas oportunidades y no la quise desperdiciar.

¿Qué significó la mudanza a la Gran Manzana para tu carrera?

Un tsunami... NYC es una locura. Solo salir a la calle te nutre de vivencias que te enriquecen la vida y el espíritu. Nueva York me enseñó la versión más global de la industria de la moda y me enseñó la humildad. Aquí nació mi nueva marca de bolsos “Yliana Yepez””, que me ha permitido globalizarme.

En tu marca homónima tienes varias colecciones con distintas inspiraciones, como Cuzco, Dream, Weekend, Ducky y Braided. ¿Qué dicen tus carteras de ti y de tus experiencias?

Mis inspiraciones vienen de mis experiencias en mi vida, de mis viajes o de alguna exposición que me impacte. Se podría decir que mis bolsos cuentan mi vida; cada uno de ellos lleva un pedazo de mí. Cada colección es una evolución y es muy satisfactorio ver el desarrollo de cada una de ellas, desde las ideas hasta la fabricación.

¿En el futuro te gustaría diseñar ropa o algún otro tipo de accesorio?

Me encantaría realizar ambos, tanto ropa como accesorios. Son proyectos que están sobre la mesa; espero muy pronto llevarlos a cabo.

¿Qué podemos esperar de tu participación en el Pop-Up Event de RD?

Estoy muy entusiasmada. Me identifico mucho con la mujer dominicana. Al ser latinas, tenemos mucho en común. Hay mucha gente hermosa que aprecia los productos de alta calidad hechos a mano, y estoy feliz de poder compartir mis historias con ese público tan dinámico y conocedor de la industria de la moda. ¡Los espero el 22 y 23 de mayo para pasar un tarde maravillosa!