¿Cómo dar a luz en cuarentena? Cuatro madres cuentan su experiencia

Ser mamá es una decisión heroica y más cuando traes a ese bebé al mundo en medio de una pandemia. Actualmente dar a luz supone un riesgo mayor, por causa del coronavirus. Y cada madre en este proceso está luchando con emociones y riesgos distintos e inexplicables. Este virus que ha llegado en una etapa sensible de sus vidas las hace sentir en peligro, y los especialistas recomiendan vivirlo de forma colectiva, conocer cuáles son los protocolos a seguir, tener acompañamiento de expertos y entender historias de otras madres que, a pesar de la situación, han salido victoriosas con la llegada de su nuevo bebé. Por eso, cuatro madres en cuarentena comparten su experiencia, sus miedos, sus fortalezas y sobre todo cómo han sobrellevado la situación para poder superar la crisis de forma sana.



Dulcita Lieggi

A pesar de que son pocas las probabilidades de que una madre y su bebé puedan ser infectados con COVID-19 en el área de maternidad, Dulcita Lieggi estaba preocupaba por preservar la salud de su hijo y de ella misma también. Según cuenta, esto era importante para poder cuidar de su recién nacido con toda la energía que requiere. “Es importante tener pendiente que si una mamita se contagia puede lactar con normalidad y no debe ser separada del bebé después de dar a luz. Para mantener mi tranquilidad durante mi proceso de parto me aseguré de exponerme a datos positivos sobre partos exitosos durante estos tiempos de pandemia global, tenía mi plan de parto claro antes de, y me visualizaba dando a luz exitosamente, ¡gracias a Dios todo salió bien!” Emocionada pero con ansiedad

“Me sentía emocionada de recibir a mi chiquito, pero tenía un poco se ansiedad que eliminé tomando mi proceso un día a la vez, paso a paso. Algo que me ayudó bastante fue discutir mi plan de parto con mi ginecóloga y con mi doula, también llamé a la clínica donde iba a dar a luz para informarme de su protocolo”. Dulcita comenta que es importante que todas las madres sepan que cada hospital tiene protocolos diferentes, y por consiguiente es vital hablar constantemente con el ginecólogo y así fomentar una mayor claridad en todo el proceso. Esto generará tranquilidad, claridad y “mientras más tranquila estés tienes más probabilidad hay de que todo salga bien”. Seguridad y soporte

Aunque esta situación puede llevar a muchas madres a hacerse la idea de lo peor, Dulcita nunca sintió que podía morir. “Sentía que estaba en buenas manos con mi doctora y mi doula, encima mi pareja en todo momento me hizo sentir segura y fue mi mayor soporte”. Esta madre, que dio a luz en medio de esta pandemia, recomienda rodearse de personas confiables que brinden apoyo durante este momento, precisamente por si surge alguna emergencia. Vivir, agradecer y escribir para encontrar la calma

A Dulcita “vivir en el momento, ser agradecida por lo poco o mucho que tengo, y no darle mucha mente a lo negativo me ayuda a encontrar la calma. También me parece muy liberador escribir en un diario mis sentimientos cuando me siento abrumada”. Refugio y felicidad

“El patio de mi madre donde me críe la mayor parte de mi vida se ha vuelto una especie de all inclusive con trampolín y piscina inflable, ahí pasamos las tardes bebiendo cafecito y haciendo cuentos; la felicidad está en las cosas simples”, comenta al describir ese espacio que ha funcionado como refugio en este proceso. Lo difícil del proceso

“Lo más difícil ha sido no poder abrazar a la familia, ni poder ver a mis amigos en persona. La inestabilidad económica por la falta de empleo en mi área de trabajo no deja de ser una preocupación, pero trato de sobrellevar el momento lo mejor que puedo, agradecida de que ahorré para momentos difíciles como este”. Qué te deja esta experiencia

Lo mejor que ha salido de este proceso es reafirmar que los seres humanos debemos cuidar más de nuestro entorno, consumir menos producto animal, y reducir la contaminación es vital. En la unión está la fuerza para lograr este cambio. “Mi recomendación para las mamis que van a dar a luz durante esta pandemia es tratar de pasar el menor tiempo posible fuera de casa. Hice la mayor parte de mi labor de parto en mi hogar, fui a la clínica con varios centímetros de dilatación para dar a luz más rápido, esto lo planifiqué primero con mi doctora para poder llevarlo a cabo sin inconvenientes, además de que así fue que lo hice con mi primer embarazo”.



Marianne Cruz

La comunicadora Marianne Cruz se convirtió en madre por segunda vez. En esta ocasión dio a luz en tiempo de coronavirus y en su cuenta de Instagram respondió algunas preguntas comunes que se hacen las embarazadas frente a la situación que vive el mundo. ¿Mi centro de salud atiende pacientes de Covid-19? ¿Cómo saberlo?

Hablar con tus doctores y confirmar si en el centro de salud donde darás a luz están recibiendo o no pacientes que padecen COVID-19. En teoría solo deben de ser centros destinados especialmente para esos fines los que reciban pacientes infectados. ¿Los centros de salud tendrán disponibles salas de parto?

Según la info que me dio mi doctor, los hospitales y clínicas no están realizando cirugías que no sean de emergencia. Es decir, que te recibirán sin inconvenientes ya sea parto natural o cesárea. Esto por si tienes la duda de si habrá salas de parto, quirófanos y habitaciones disponibles en medio de este estado de emergencia. ¿Cuentan los centros de salud con las medicinas de precaución y los utensilios necesarios para cuidar a las embarazadas?

Los doctores, enfermeras y personal de los hospitales deberían estar teniendo tanto o más precauciones que nosotros ya que comprenden la magnitud de la enfermedad. De igual modo, lleva todo lo que entiendas que te dé tranquilidad adicional: gel desinfectante, limpiadores, toallas húmedas, etc... Yo no llevé sabanas, pero luego una amiga me dijo que las llevaría, honestamente no se me ocurrió. ¿Se usan mascarillas en la labor de parto?

En la clínica que estuvimos todo el personal estaba debidamente protegido con mascarillas, guantes y siguiendo los protocolos. Nosotros siempre tuvimos mascarillas hasta que llegamos a la habitación, ya ahí nos las quitamos y todo el que entraba estaba protegido. Me haré cesárea, ¿cuánto tiempo debo permanecer en mi centro de salud?

Generalmente quienes dan a luz con cesárea permanecen dos días hospitalizadas pero como todo iba bien pedimos a nuestro doctor solo estar una noche y seguir en contacto con ellos teniendo todos los cuidados de lugar. ¿Es posible declarar al bebe de forma inmediata?

Para declarar al bebé, la Oficialía Civil está cerrada, como muchas otras oficinas del Estado. Hay que esperar que pase la cuarentena para declarar a los recién nacidos. ¿Por cuanto tiempo aceptan los seguros la cobertura de los procedimientos de los bebés en la póliza de la madre?

Los seguros de salud generalmente aceptan cobertura de procedimientos de los bebés en la póliza de la madre por 30 días luego del nacimiento, dadas las circunstancias, se extenderá durante todo el periodo de emergencia. Consulten con su seguro, puede que sea solo en el plan básico y no en el privado. ¿Cuántas veces han salido de casa?

Nosotros evitamos salir de casa, nos hicimos algunas curas en casa y solo hemos salido una vez para ver a todos los doctores: gineco-obstetra y pediatra. La próxima será para la siguiente vacuna de Ricardo. Marianne, en su cuenta de Instagram, envía un mensaje a todas las madres que están viviendo la misma situación: "¡todo estará bien! Hablen con sus doctores, cuídense mucho y oren que muy pronto tendrán a sus bebés en los brazos y sentirán una felicidad y paz indescriptible".



Nairoby Viloria

“Toda mujer tiene inquietudes para el momento del parto, en mi caso hacerlo en medio de la pandemia aumentó mis preocupaciones y las medidas de protección a tomar, porque ya el peligro no solo radicaba en alumbrar, sino en protegernos del virus”, comenta la periodista Nairoby Viloria. “Sentí mucha ansiedad, no saber qué iba a pasar me quitaba el sueño, porque no estaba preocupada por mí, sino por mi bebé y lo que le esperaba en este mundo a su llegada. Pensaba en cómo la tendría que proteger más de lo habitual, que eso es mucho decir para una madre primeriza, ya que generalmente exageramos en los cuidados”.

Oración y la familia como refugio

Para Nairoby, una madre primeriza en tiempos de coronavirus, la oración fue una herramienta que le brindaba paz. Pero dentro de las demás cosas que hacía para mantenerse en control en la crisis estaba el estar informada. “Soy muy familiar así que para la parte de la bebé los consejos de mami y mi hermana Ivet me daban tranquilidad y la compañía de mi esposo seguridad, siempre me siento así a su lado”, comenta.

La soledad un sentimiento difícil “No lo sabía, pero la maternidad es un proceso que genera sentimientos de soledad pese estar acompañada de un nuevo ser maravilloso, y creo que estar confinada en casa sin apoyo presencial de mi familia aumentó esa sensación. No poder llevar mi bebé al pediatra, no poder acudir a mi ginecóloga a quitarme los puntos de la cesárea o no poder hacer algo tan simple como darle el sol a la niña porque vivo en un apartamento, todo eso unido fue muy difícil”, expresa. Esto pasará

Nairoby recomienda “que no desesperen, esto pasará, infórmense para saber la realidad de lo que ocurre, mantengan contacto con su pediatra y no dejen de vacunar a sus hijos, el resultado de no hacerlo es peor que exponerlos al virus. Aprovechen este tiempo para compartir más con sus bebés y sobre todo tengan fe, porque así tendrán la certeza de que tarde o temprano esto pasará”. Dentro de lo positivo, Nairoby y su esposo han podido estar todo el tiempo con su bebé, a quien han llamado Victoria. “En tiempos normales él con el trabajo y yo haciendo diligencias habríamos tenido pausas diarias en su cuidado, pero no ha sido así, ella solo conoce nuestros brazos y creo que estamos más unidas por estas lamentables circunstancias, ya te imaginarás lo que me duele dejarla para regresar al trabajo (risas)”.



Crisangie Peña