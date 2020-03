$!27 videojuegos gratuitos para tus recreos en períodos de aislamiento

Es por eso que la tienda Good Old Games creó en su página una sección especial para los gamers. La misma se llama "stay at home" (quédate en casa) y han subido 27 juegos para que puedas descargarlo de forma completamente gratuita. Cada uno de los juegos tiene las indicaciones del sistema operativo necesario, pero te aseguramos que no tendrás ningún problema para probarlos y jugarlos todos.

El listado incluye los siguientes títulos:

1. Akalabeth: World of Doom

2. Alder’s Blood Prologue

3. Beneath a Steel Sky

4. Bio Menace

5. Builders of Egypt: Prologue

6. CAYNE

7. Doomdark’s Revenge

8. Eschalon: Book I

9. Flight of the Amazon Queen

10. GWENT: The Witcher Card Game

11. Hello Neighbor Alpha Version

12. Jill of the Jungle: The Complete Trilogy

13. Legend of Keepers: Prologue

14. Lure of the Temptress

15. Overload - Playable Teaser

15. POSTAL: Classic and Uncut

16. Sang-Froid: Tales of Werewolves

17. Shadow Warrior Classic Complete

18. Stargunner

19. Sunrider: Mask of Arcadius

20. Teenagent

21. The Lords of Midnight

22. Treasure Adventure Game

23. Tyrian 2000

24. Ultima 4: Quest of the Avatar

25. Ultima Worlds of Adventure 2:

26. Martian Dreams

27. Worlds of Ultima: The Savage Empire