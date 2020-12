$!3 looks de make up para estas fiestas

Para acompañar un hermoso look en estas fiestas debes sumar un buen make up, el cual será tu aliado perfecto. Dependiendo de la ropa que desees usar o los rasgos que quieras resaltar, puedes escogerlo.

El smokey eyes sigue siendo tendencia y es de lo más elegidos para las fiestas. Desatacar los ojos con un buen delineado y esfumar con sombras en tono negro, resaltará tu mirada y te dará un look de noche y elegante. Para completar este estilo, debes usar una máscara para pestañas en color negro y remarcarlas lo mayor posible. El tono para tus labios puede ser nude o en la gama de los borgoña.

Otra tendencia es el make up highlighter. Para lograrlo debes usar bases nude pero con el plus de el brillo, el cual le dará luminosidad a todo tu rostro. Aplícalo en pómulos, ojos, nariz y mentón para dar claridad a tu rostro. Puedes combinarlo con delienado de ojos en tono negro o más cálido. Los labiales y utilizar tonos claros o fuertes, e incluso darle brillo a tu boca, para que el look sea completamente highlighter.