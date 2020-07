$!Consejos para manejar los ataques de ira

Todos hemos tenido alguna vez un ataque de ira, ¿verdad? A veces surgen producto de la impotencia ante una situación en la que sentimos que no podemos hacer nada o incluso cuando lo que podemos hacer parece no modificar o no servir. A veces lo produce otra persona o incluso un error propio. Lo que importa es poder identificar las causas y saber cómo actuar ante estos episodios y para eso tenemos algunos consejos.

Puedes probar con algunos ejercicios de respiración. Pero principalmente, puedes intentar prestar atención a cómo respiras cuando estás tranquilo, por ejemplo cuando lees. Trata de replicar esa forma de respirar cuando una situación te sobrepasa. Acuéstate en el piso, coloca una mano en el pecho e intenta sentir como respiras.

Trata de respirar con el diafragma y evita respirar con el pecho. Una vez que hayas notado que el ritmo ha bajado, incorpórate y busca caminar manteniendo la misma manera de respirar. Aprovecha para estirar el cuerpo, llevando los brazos hacia arriba de la cabeza y hasta atrás de tu espalda.

Tómate al menos 10 minutos para tranquilizarte antes de volver a abordar la situación estresante y trata de figurarte cómo solucionarlo. Si involucra a otras personas, dales también el tiempo necesario para que la situación tensa se relaje.