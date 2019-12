$!¿Crees en la inclusión de las personas con discapacidad? Suma estos 8 hábitos a tu vida

La discriminación no siempre se da por acción sino también por omisión. Y con la exclusión sucede exactamente lo mismo. Por eso, muchas veces no solo alcanza con no excluir explícitamente a una persona sino que lo importante es tomar acciones que contribuyan a su inclusión social. Todas las personas sin importar la distinción de género, color, nacionalidad o discapacidad deberían tener igualdad de derechos y oportunidades. Pero dejando la teoría de lado, vamos con algunas cuestiones prácticas que podrías implementar en tu vida si efectivamente estás de acuerdo con esa premisa. #8 Logremos que sean visibles para los niños Si no lo vemos, no existe. Si bien cada vez la tendencia es más favorable, en muchas sociedades y por diferentes cuestiones las personas con discapacidad no están incluidas en la vida cotidiana. No los vemos en los trabajos, en las escuelas ni en la televisión. No son los protagonistas de los cuentos ni de la historia del país. Por eso, es responsabilidad de los adultos introducir a los niños en este aspecto. Contarles que existen las discapacidades y ayudarlos a naturalizarlas. Cuando crecemos con una idea, luego nos acompaña a lo largo de nuestra vida, y así, la sociedad del futuro será mucho más inclusiva que la de hoy. Hay cuentos que incluyen en sus historias a niños con discapacidad, alguna película, o quizá vemos a una persona no vidente cruzando la calle o a una persona en silla de ruedas intentando subir al ómnibus. Muéstrales a tus niños cómo ayudarlos y enséñales que hay diferentes tipos de personas en el mundo. #7 Ayúdalos, y si no sabes cómo no temas en preguntar No temas preguntarle a una persona si necesita ayuda y cuál es la mejor forma de hacerlo. En algunos casos, sentimos el deseo de asistir a otro pero nos da cierta vergüenza no saber cómo o qué pensará si lo hacemos. Quítate esa idea del medio. Son como cualquier otra persona por lo que puedes hablarle sin ningún problema y consultar lo que necesites.

#6 Inclúyelos como persona y como profesional Todos podemos desde nuestros empleos contribuir a un mundo más inclusivo. ¿Eres arquitecto? Construye espacios accesibles. ¿Maestro? Inclúyelos en tus clases y asístelos en lo que sea necesario. ¿Periodista? Hazlos visibles y muestra sus capacidades y necesidades. ¿Realizador de televisión? Inclúyelos dentro de tu elenco. Como ves, todos podemos ayudar a que las personas con discapacidad sean uno más entre toda la población. #5 Aprende la terminología correcta El término correcto es personas con discapacidad y no “discapacitados”, “inválidos”, “personas con capacidades diferentes”. Las cosas por su nombre, ya que los términos que empleamos para llamar a las personas sí tienen una carga significativa sobre ellos. #4 NO insultes con términos vinculados a la discapacidad Históricamente hay ciertas palabras que se han utilizado como insulto y esto sí que es grave. “Down”, “mogólico”, “deficiente mental”, “imbécil”. Estas palabras tienen un significado o un origen que debería aprenderse para evitar utilizarlo de forma despectiva. Y no solo te invitamos a que no las utilices sino a que no permitas que otros lo hagan.