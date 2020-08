$!Cuándo saldrá el nuevo avance de The Mandalorian 2

La segunda temporada de The Mandalorian llegará a Disney + en octubre y todo parece indicar que tras el anuncio de Jon Favreau en junio no hay planes de que esto se modifique. Sin embargo, algunos sucesos recientes han hecho que algunos medios especializados se pregunten acerca de esta posibilidad.

Es que todos esperaban que el trailer de la segunda temporada de esta exitosa serie basada en el universo de personajes de Star Wars llegara durante los Playoffs de la NBA de la tercera semana de agosto, pero no hubo ni noticias ni trailer liberado por Disney.

Todo indica que La Casa del Ratón está planificando un próximo evento similar al DC FanDome, sumado a que no se entregó demasiada información acerca de sus proyectos en la Comic-Con at Home de este año. Sin embargo, no queda mucho tiempo hasta octubre y a raíz de esto es que algunos especulan que pueda haber algún cambio de último momento.