$!El estrés puede generar estos problemas en tu piel (entre otros)

Hoy en día, parece que todo el mundo vive estresado, y probablemente así sea. En general, reconocemos el daño que puede provocar a nuestro cuerpo el nerviosismo o incluso la ansiedad que nos generan ciertas cosas, pero aun así muchas personas no le dan importancia.

Ahora sabemos, prácticamente a ciencia cierta, que el estrés ocasiona problemas fisiológicos, y aquí veremos algunos de ellos.

Una pequeña introducción

Últimamente se está desarrollando la psicodermatología. Como verás, es una conjunción entre la psicología y la dermatología, que indica que muchas condiciones de la piel pueden tener un origen en nuestra mente. El estrés es uno de los ejemplos de cómo esta clase de problemas nacen en nuestra psiquis.

Este innovador tipo de estudios permite dar un enfoque más integrado de la dermatología, lo que podría terminar en grandes progresos en esa rama de la medicina ¿Alguna vez has tenido problemas en tu piel y no sabes de dónde venían? Quizá fue un sarpullido, una pequeña irritación o incluso acné. Bueno, tal vez estabas pasando por un momento estresante, o había algo que te preocupaba y angustiaba... ese leve desequilibrio emocional pudo haber desencadenado molestos síntomas en tu piel que no parecían tener razón alguna de existir.