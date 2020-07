$!El nuevo smartphone de Xiaomi pensado para los más niños

Xiaomi es una empresa que constantemente apuesta por la innovación y una muestra de ello es su nuevo smartphone diseñado y pensado para el público infantil. Se llama Al Ping Q y tiene un diseño inspirado en las viejas consolas Game Boy.

El diseño tiene un pad direccional y dos botones que recuerdan a la consola de Nintendo. De esta manera es más amigable para los más niños, que no deberán lidiar con controles complicados o una pantalla táctil. Tiene una pantalla a color de 1,54 pulgadas con resolución de 240 x 240 píxeles.

Será posible hacer llamadas y un seguimiento por medio de GPS o Wi-Fi. No tiene espacio para una tarjeta SIM convencional, sino para una eSIM bajo contrato por dos años. De esta manera, no habrá necesidad de recargar saldo y no existirá la posibilidad de quedar incomunicados.

Además del soporte para llamadas bidireccionales y redes 4G, tiene un reproductor musical, alarma con despertador inteligente y un modo para contar historias. Permite añadir amigos mediante Bluetooth. Y lo más interesante es que tiene un control parental que impide la instalación de aplicaciones de terceros, bloquea anuncios y mensajes de acoso.

Xiaomi está pensando en lanzar un formato similar fuera de China, donde su precio actual es de 55 dólares.