$!En un barrio de Nueva York, la película musical con actrices dominicanas que promete

¿Cuál es el ritmo de los sueños? ¿Cómo es la melodía de la esperanza? ¿A cuántos pasos de baile estás de conseguir tu objetivo?

En un barrio de Nueva York es la adaptación cinematográfica del musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda, conocido en inglés como In The Heights, que está entre los estrenos más prometedores del 2020.

El musical de drama y romance sigue la historia de Usnavi de la Vega, el propietario de una bodega en la calle 181 que ahorra cada centavo para cumplir su sueño de una vida mejor.

El protagonista es interpretado por el estadounidense Anthony Ramos, quien ya había intepretado este papel en una puesta en escena regional de In The Heights en 2012. Además de su rol en Hamilton en Broadway, el cantante y actor participó en las películas Nace una estrella y Godzilla 2: el rey de los monstruos.

El reparto también está formado por la actriz dominicana Dascha Polanco, conocida por su personaje Dayanara Diaz en Orange Is The New Black, una de las series fundacionales de Netflix.