$!La lactancia no solo es buena para el bebé: para la mamá también por estas razones

La lactancia reduce los costos asociados a consultas médicas, hospitalización y medicamentos recetados que corren por cuenta propia. Esto afecta a las madres que viven en países donde la salud no es pública.

El romanticismo que envuelve a la lactancia suele tener repercusiones negativas sobre algunas mujeres y familias.

UNICEF explica que la lactancia crea un lazo único entre la madre y su bebé, y promueve la lactancia materna. La iniciativa está muy bien. Lo importante es no frustrarse frente a imposibilidad de dar la teta ni que esto sea una causa de discriminación.

La no generación de leche, las medicaciones que lo contraindiquen, las enfermedades de transmisión por lactancia, las leches maternas poco nutritivas, el dolor y la incapacidad del bebés prematuros para succionar son algunas de las razones donde no hay lactancia. Eso también sucede en familias donde la o las madres no fueron gestantes.

Estas situaciones no afectan la maternidad, la unión ni el sentimiento de amor hacia los hijos. La lactancia no te hará mejor madre: el cuidado que le puedas dar a tus hijos, sí.