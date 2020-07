$!¿Muy larga para los cines? Advierten un detalle sobre Tenet

Pero ahora ha surgido un nuevo problema. Y es que la duración de Tenet sería demasiado para algunos cines del mundo, como pueden ser los cines chinos. Según Variety, China planifica reabrir sus salas antes de fines de julio, pero será bajo un esquema estricto de medidas sanitarias y una de ellas indica que las películas exhibidas no pueden durar más de 2 horas, con el afán de minimizar la cantidad de tiempo que los espectadores estarán cerca. Tenet, cuya duración se estima que sería de 2 horas y 30 minutos, no entraría dentro de los parámetros para ser estrenada en el gigante asiático.

Hasta ahora la duración de Tenet no ha sido confirmada ni por Warner Bros ni por el propio Nolan y se habla de estos 150 minutos por estimaciones de una junta de calificaciones a través del portal The Independent, por lo que puede estar sujeta a cambios. De todas formas, las películas de Nolan no suelen ser cortas y así no sean 150 minutos difícilmente logre encuadrar en menos de 2 horas de duración.

¿Qué opciones le quedan a la película? Podría estrenar un corte reducido en China o evitar su estreno en aquel país, aunque dando por seguro que perderán muchísimos ingresos por abandonar una plaza como la china. Claro que también podrían posponer su estreno para el 2021, esperando que estas medidas se flexibilicen, aunque esto sería aún mucho más drástico.