$!No debes darle a tu perro estos alimentos

Es cierto que nuestras mascotas pueden comer ciertas comidas a la par nuestra, pero no todas. De hecho, muchas de las comidas que puedes estar dándole a tu perro no le hacen nada bien e incluso pueden ser muy dañinas para su salud. Mira qué alimentos no debes ofrecerle a tu perro, ni siquiera en pequeñas porciones.

No debes darle chocolates, es uno de los alimentos más dañinos que puedes ofrecerle. El chocolate tiene teobromina que tarda mucho en metabolizar y puede causarle vómitos, nerviosismo, dolores abdominales y temblores musculares.

No le ofrezcas leche a tu perro, porque no pueden tomar la misma leche que los humanos. Los perros son intolerantes a la lactosa y no tienen las enzimas necesarias para digerirla.