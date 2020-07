$!¿Qué componentes debe tener una crema según tu edad?

Se sabe que la piel no es la misma a los 20 años que a los 40, ya que durante los años no sólo cambia el número, si no también nuestro organismo y especialmente la piel. El cuidado depende de la nutrición que se le brinda en cada etapa de nuestras vidas.

Las cremas hidratantes y el protector solar deben ser dos aliados desde los 20 años, ya que hidratar la piel significa mantenerla con niveles normales de agua y sana. El protector solar protege ante la exposición al sol y, como la piel tiene memoria, evitará problemas futuros.