$!Qué es el Síndrome Burnout y por qué está afectando cada vez a más personas

El burnout es un trastorno que puede afectar a la persona que lo padece en su vida cotidiana, pero generalmente lo afecta en la vida laboral. Estar cansado, no poder leer un papel más y vivir, literalmente, con estrés y ansiedad son algunas de sus características distintivas. El agotamiento no es solo físico, sino que también mental y emocional. Como dijimos antes, es muy probable que lo hayas experimentado, pero ahora se empezó a tomar conocimiento de que eso que nos pasaba tenía un nombre y por ende un tratamiento.

Estar ‘burnout’ se podría traducir como estar quemado o fundido. Se asocia a un agotamiento tan grande que sentimos que nos está saliendo, literalmente, humo de la cabeza. A todos nos pasó y nos pasa alguna vez. Por la vida diaria, el trabajo o las relaciones, a veces uno siente que no puede más. Y esto que por mucho tiempo se ocultó hoy en día es tratado como una problemática real que afecta cada vez a más personas, ¿sabías? Tener salud mental es también poder detectar a tiempo qué nos pasa y cómo lo podemos solucionar. ¡Toma nota!

No todo el mundo lo sabe, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene una publicación que se conoce como Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), que cada cierto tiempo se actualiza con nuevas problemáticas y patologías. Lo usan muchísimo los profesionales de la salud, pero fuera de ese ámbito no es un libro del que se hable mucho. La última versión, CIE-11, reconocerá por primera vez a este síndrome como un problema de desgaste profesional. Increíble, ¿no? Pero muy real. De esta manera, cerca de 50 años después deja su huella en los libros.

Como tantas otras cosas, esto no se descubrió ayer. Fue el psicólogo estadounidense Herbert J. Freudenberger quien acuñó este término con el nombre de síndrome de desgaste profesional. Y antes que él, en 1969, el filósofo norteamericano, Francis Herbert Bradley, lo había utilizado como metáfora para hablar de algo en común que veía en policías que trabajan con libertades condicionales. A partir de ahí es que se pudo construir un largo camino que desemboca en lo que conocemos hoy. ¿Sabías?

¿Por qué cada vez más personas padecen este problema? Según los expertos hay muchas razones. Pero fundamentalmente podemos decir que se trata del estar trabajando lo que se conoce como 24/7, es decir las 24 horas los siete días de la semana. Ni siquiera hace falta que el trabajo sea presencial, a veces la cabeza tampoco se puede silenciar. No poder apagar el celular, que nos asignen tareas que no nos corresponden o simplemente la extrema responsabilidad son desencadenantes de este síndrome en un mundo donde las horas laborales cada vez son más pero el salario no es el mejor.

Si experimentas o experimentaste algunas de estas situaciones sabe que no estás solo, que a todos los que trabajaron y trabajaron en un ambiente exigente o son exigentes consigo mismos les puede suceder y que se puede tratar.