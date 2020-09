$!Sigue estos consejos para redecorar el espacio de home office

Ilumina bien el espacio de trabajo. Busca que llegue buena cantidad de luz natural, pero si no trata de agregar iluminación artificial. Que trabajes con una pantalla con luz propia no quiere decir que la habitación deba permanecer a oscuras, porque sino estarás forzando y dañando tu vista.

Adapta tu mobiliario a los efectos de trabajar. Si, puede que implique una pequeña o mediana inversión, pero es ideal que tengas una silla apta para trabajar. Pasarás muchas horas allí y no queremos que las malas posturas te afecten más adelante, ¿verdad? También hay accesorios baratos para levantar tu computadora, inclinarla y tenerla a una altura apta.

Busca separar tus espacios para no mezclar el ocio con el trabajo. No comas en el mismo lugar ni te distraigas. Hay una buena técnica que te puede servir para administrar tu tiempo que es la técnica pomodoro y te hablamos de ella aquí.

Busca, en lo posible, relajar los colores del entorno. No necesitas pintar nuevamente el espacio, a no ser que vayas a redecorar integralmente una habitación para convertirla en un estudio. Escoge colores blancos o pasteles, que relajarán tu vista y no te aportarán nerviosismo.

Por último: rodéate de plantas. Verás como con unas pequeñas plantas de interior tu espacio de trabajo tendrá un clima totalmente distinto.