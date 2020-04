$!¿Un error involuntario? Tom Hardy habría confirmado a Spider-Man para Venom 2

Recientemente se conoció que la fecha de estreno para Venom 2 se movió al 25 de julio del 2021 y también se confirmó que el título será Venom: Let There Be Carnage, por lo que es un hecho que aparecerá el otro simbionte como antagonista. Pero ahora Tom Hardy, el protagonista, pudo haber cometido un desliz en sus redes sociales.

Es que el actor compartió en su Instagram una imagen de Venom enfrentándose y destrozando a Spider-Man, uno de sus principales rivales. Y, claro, esto encendió las alarmas entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, que esperan que al menos haya un cameo de Tom Holland en su papel del trepamuros de Queens.