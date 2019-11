$!Adolfo Domínguez recibe el Premio Nacional de Diseño

Sobre sus inicios Domínguez previamente ha comentado: “Nosotros empezamos en los años setenta a partir de una sastrería que tenían mis padres. El fenómeno de la moda -me refiero al prêt-à-porter-, no había surgido y, por tanto, las posibilidades eran pequeñas. En cambio ahora es un estallido de formas, de colores, a precios increíbles. El mundo no se parece para nada al que era. Hoy es mucho más casual, pero yo ya representé una ruptura casual en mi época. Hoy los cambios son instantáneos, entonces no lo eran. Y menos con un sistema político que impedía una evolución normal”.

Con el tiempo su firma se convirtió en una de las empresas pioneras del sector textil español antes de expandirse a ciudades como Madrid, Londres, París, Oporto y Tokio. Además expandió su línea creativa con el lanzamiento de una gama de perfumes, convirtiéndose en el primer diseñador español en dar este salto.

Actualmente la marca de Domínguez está en manos de su hija Adriana, aunque el diseñador se mantiene conectado al mundo que creó. “Yo sigo trabajando el producto, pero estoy muy contento del relevo. Mis tres hijas están trabajando en la empresa. Una, Tiziana, es diseñadora; otra, Adriana, consejera delegada, y Valeria, que es ingeniera y experta en comercio electrónico, está en el consejo y es responsable de todos los asuntos tecnológicos, sobre todo de la tienda online, que es muy importante. Mi hija Tiziana, que es la responsable del producto, está recuperando el ADN de los años ochenta”, comentó el diseñador en una entrevista con el periódico El País.